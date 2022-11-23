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小三通復航 金門逾8千人連署 連江縣：9月就提議 陸委會裝聾

記者蔡家蓁／台北23日電
金廈小三通，以往是往來兩岸最便捷的道路，但受到疫情影響，已經暫停超過2年。（本報資料照片）
金廈小三通，以往是往來兩岸最便捷的道路，但受到疫情影響，已經暫停超過2年。（本報資料照片）

金門縣長楊鎮浯競選總部與國民黨金門縣黨部發起「小三通復航」連署，一個多月來蒐集8245份連署書，昨由立委陳玉珍轉交陸委會。連江縣長劉增應說，9月間連江、金門和澎湖3離島縣市會議也曾提建議，但陸委會迄今未回應，他的態度和楊鎮浯一致。

國民黨金門縣黨部主委吳興邦把連署書交給陳玉珍，轉交中央，希望民進黨中央能聽進地方的聲音，早日讓小三通復航，不要再裝聾作啞。

陸委會主委邱太三今年10月7日接受陳玉珍質詢小三通復航議題時，透露出有「重量級候選人」有不同意見，甚至刻意阻撓。楊鎮浯隨即開記者會砲打中央，批民進黨不應為了選票考量犧牲金、馬小三通，競選團隊展開連署。

競選總部執行長石兆瑉表示，小三通是金門人的經濟命脈，更是許多陸配、台商、台幹、台生倚重的交通管道。停航、兩岸航班限縮、價格暴漲，阻斷了許多人的回家之路，甚至留下人生遺憾。

石兆瑉也說，國境10月13日全面解封、國門大開，代表疫情穩定，在可控範圍內，為何小三通不行？上月金馬澎離島3位縣長、議長和立委聯名，要求政府盡速開放小三通，這麼高的民意支持，民進黨政府還可以假裝沒看到？

立法委員陳玉珍日前表示，民進黨對自己執政沒信心，甚至擔心台商、台生返國投票的結果會讓選舉結果更難看，所以技術性拖延小三通，罔顧台商、台生與金、馬民眾的生存權益，否則為何國門開放獨漏金門小三通？

民進黨 國民黨 疫情

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