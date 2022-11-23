大陸製資通訊產品 台大學要禁用

高教深耕計畫第2期新增大學禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，有連網功能如電腦、手機、印表機、監視器等均在規範中。(記者侯永全／攝影)

大學主要經費來源之一高教深耕計畫第2期明年上路，首度新增「資安 專章」，配合行政院禁用大陸製資通訊產品，大專校院也禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品及服務，具備連網功能都入列，並擴及校園出租場域如外包餐廳、商店等。

行政院為避免公務及機敏資料遭竊取，2020年通函各機關資通訊產品處理原則，明訂公務用資通設備不得使用大陸品牌。

高教深耕計畫第2期明年初上路，新增資安強化專章、國際化行政支持系統專章，近日大學內部討論、擬定架構發展，預計12月中提報計畫，明年3月初由教育部 核定經費。

教育部近日發布資安專章撰寫建議方向，訂定資安強化績效指標其中一項為「落實管理危害國家資通安全產品」，包括禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，公務用軟硬體、服務均不得使用大陸廠牌；校園出租場域亦然，學校已列管產品則要盡速淘汰。

校園內資通訊產品非常多，教育部資科司指出，學校資通訊產品只要可連網就須納入資訊安全管理規範內，包括電腦、事務機等。教育部以4項資安強化績效指標，也引導學校可參考相關辦法提報計畫，將視計畫預計達成指標高於或低於應辦事項，衡酌補助經費。

政大校長李蔡彥表示，公務機關近年均要求資通訊設備不再採購大陸品牌，這次是擴及大專校院並納入深耕計畫中，包括所有公務預算支出的資訊設備，基本上具備連網功能者都會入列，除了電腦等常見用品外，學校較不易察覺的印表機、監視器、空拍機等均在規範內。

美國眾議院議長裴洛西8月訪台，台鐵 新左營站廣告看板、超商電視等均遭駭，出現謾罵裴洛西等字眼，經查發現台鐵承包商使用大陸製軟體，行政院全面檢討並要求咎責。

台師大副校長李忠謀表示，學校計畫撰寫上範圍較大，會將有資安疑慮設備、廠牌、產地等一併納入處理。若過去已採購該類產品則要求斷網，若不小心連上線則有系統可加以辨識型號、品牌，提醒使用者察覺。

但有大學教師認為，校園處理庶務常是公、私難分，甚至返家仍必須使用私人電腦繼續加班，且也管不到教授的私人電子用品。一大學教師指出，教育工作較為彈性，如返家後若有急件或趕工，仍會以私人電腦處理庶務，「有時候就是隨手處理。」因工作模式使然，公、私有時界線較難區分，學校配合主管機關強化資安，但想必沒有辦法規範到私人用品。

此外，也有教師說，部分實驗室或科系多會採購某大陸品牌空拍機，該品牌市占率高、便宜好用。為了計畫經費要求，學校近期傾向列管該牌空拍機，但若短時間內要暫停使用，則可能影響到正在進行的計畫。

教育部資科司指出，計畫引導各校參考行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公務用資通訊產品避免購買大陸廠牌，但私人產品則不在範圍內。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋表示，若教師私人產品使用大陸廠牌，就不應於處理公務時使用，重點仍在於必須落實公、私分界。

沈伯洋也說，部分大學教授可能擔任公家機關顧問職，學校資安一直以來相對較弱，如軟體建置可能較為老舊，反而容易成為資安破口、成為被盜取資料的對象。部分教師通常不清楚，認為只有電腦、手機會被駭，其實連網硬體都有風險，甚至路由器也可能成為跳板。