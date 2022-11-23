張蘭列10罪狀開罵 S媽不忍暗諷瘋子 大S也怒了

張蘭這兩天爆氣痛罵徐家，邊罵還邊直播帶貨。(本報資料照片)

汪小菲 因不滿遭前妻大S （徐熙媛）追討500萬(台幣，約16萬美元)生活費，前天在微博 不斷放話隔天就要飛來台灣，不料最後因為簽證問題無法登機，也讓兩岸媒體在機場撲空。不過媽媽張蘭砲火全開，利用微信語音狂罵S媽半個鐘頭。S媽似乎不堪連日來遭前親家母子折磨，昨晚在臉書PO文指出「為什麼瘋子罵人理所當然」，讓人忍不住聯想文中的「瘋子」指的就是張蘭母子檔。

張蘭昨早砲火全開，微信語音罵人錄音檔內容正在社群平台瘋傳中，而且還是張蘭自己播的。她洋洋灑灑列出大S的10大罪狀，她指大S曾答應過汪小菲絕對不會再婚，也因此汪小菲才會要求律師刪除再婚後不付贍養費的條款，「我只能說小菲在婚姻過程中犯傻，但不犯法。但她到現在一直在犯法。」

張蘭在微博自己曝光罵徐媽媽的語音，她在語音中痛罵「你看你多小丑一樣的在那裡表演，我都不說了，但家人是骨肉，我們已經很忍讓很忍讓了，咱們不能把人家逼得把這個臉撕破，你們會編劇本，我會講事實，汪小菲他忍他讓，他對大S太遷就了，這老頭子(指具俊曄)住著我們家血汗換來的房子，對我們多大的污辱，還在那表演，你和你的小S把大S害了你知道嗎，你這個當媽的天天在那表演，你惡心吶你。」

昨天剛好是大汪宣布離婚滿1周年紀念日，汪小菲微博安靜一整天 ，昨深夜11點終於又忍不住發文，寫「今天我親愛的徐媽媽給我留言，讓我別說了，沒問題，讓你家那個小玩意兒我閉嘴，還有他老公那事兒，真噁心，道貌岸然我只服你！」暗罵小S和許雅鈞，但他隨後又刪文，但早就被網友截圖廣傳。

大S對前夫及前婆婆的行徑，未口出惡言，但她的官方臉書自介寫上一句「口出惡言者OUT」，被猜測是忍無可忍，在對汪小菲連日來的失控行徑喊話。S媽也怒不可遏，在個人臉書發文：「為什麼瘋子殺人無罪，為什麼瘋子罵人理所當然，無論妳在哪裡！！！」文末三個驚嘆號可見情緒激動。

大S經紀人為自家藝人不捨發聲，除了親自解釋這一年來不主動澄清的原因，更直言「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。」直接點出離婚原因是「婚內外遇」。