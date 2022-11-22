台勞動部長許銘春：搶救勞保 每年須撥補千億

勞動部長許銘春21日回應立委質詢，再度證實，為穩定勞保財務，政府須每年撥補千億元。（本報資料照片）

國民黨立委曾銘宗昨日在立法院社福委員質詢指出，勞保財務持續惡化，他自己估算，若要勞保財務不再惡化，政府每年至少要撥補1000億元(台幣，下同，約32億零400萬美元)。對此，勞動部長許銘春回應，若按照勞保精算報告估計短絀的平均，「確實沒錯」。

許銘春曾在2020年11月底在立法院社福委員會詢答表示，政府每年須撥補1000億元才足夠讓勞保不破產 。

立法院社福委員會昨日邀請許銘春就「以台灣永續發展目標（SDGs）檢視國民年金與勞工保險 等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」專題報告並備詢。她回應藍委質詢時，再度證實，為穩定勞保財務，政府須每年撥補1000億元。

勞保財務缺口持續擴大，蔡政府自2020年起逐年撥補勞保基金，當年撥補200億、2021年220億、2022年300億元，目前累計已撥補720億元，明年則撥補450億元，但距離每年1000億元仍有段不小距離。

曾銘宗質詢時表示，勞保財務惡化相當嚴重，勞保預計2028年會破產，勞動部應有因應辦法。

許銘春表示，因全球股災，勞保基金出現短期的帳面損失，2024年會再做一次勞保精算報告，以現在的評估來看，不致縮短破產的時間；未來勞保基金投資 布局也會根據股市金融等情況，隨時調整投資策略，也會布局績優股以提高收益。

曾銘宗追問，勞保改革方案一拖再拖，究竟何時可以送到立法院？但依照現況看來，蔡政府任內是不會提出勞保條例修正案。

許銘春表示，目前勞保年改規劃期程未定，還在收集各方意見中。