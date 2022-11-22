團團永別了 大貓熊館設追思看板

大貓熊團團19日離世，各界不捨，園方21日起設置「團團」的追思看板陳列在大貓熊館內。(圖：動物園提供)

台北市立動物園 大貓熊團團19日離世，各界不捨，園方昨天起，在大貓熊館內設置「團團」追思看板，提供民眾留言追思，暫訂擺放2周，其他紀念方式還在規畫中。至於團團已於離世當日解剖，解剖的病理報告收集完成，約需14至21天，後續完成就會統一對外說明。

大貓熊館長陳玉燕表示，19日發現團團病情發作時，保育員都有心理準備，飼養團隊裡還有保育員已經陪伴團團14年，接下來仍會秉持專業，用心照顧其他三隻大貓熊。

不過自團團離開後，另外3隻大貓熊內心所受的波動雖無法瞭解，但行為表現和進食沒有太大差異。

陳玉燕自2007年開始接觸大貓熊引進計畫，所有相關培訓準備都有參與，她說，團團跟圓圓來台灣前，一直生活在一起，感情有點像姊弟，以致保育員都笑稱團團跟圓圓發情期間，沒辦法自然交配，比較像嬉戲，所以都是用人工繁殖，「都笑團團在過程中，圓圓的吸引力，遠不如一顆蘋果 。」

陳玉燕說，動物園4隻大貓熊個性都不同，但「團團」是大家一致認為最乖、最溫和，牠吃東西最不挑食，即使生病了仍會配合每天吃很多藥跟打針。儘管「團團」已經走了，但牠留下來的醫療經驗及資料將作為未來大貓熊照養重要參考，「這是他最後提供給大家的貢獻」。