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半導體供應鏈「去台化」？張忠謀：很多人嫉妒台灣

記者丘采薇／台北報導
台總統府舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，圖為領袖代表張忠謀。（記者許正宏／攝影）
台總統府舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，圖為領袖代表張忠謀。（記者許正宏／攝影）

泰國主辦的2022年「亞太經濟合作會議（APEC）」於19日結束，台灣由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，21日張忠謀在總統府舉辦返國記者會，並接受媒體提問。關於國際上對於半導體供應鏈「去台化」的言論，張忠謀說，很多人嫉妒台灣有那麼好的晶片生產，嫉妒跟羨慕的人非常多。

媒體問，因為台海情勢，國際上有一種半導體供應鏈「去台化」爭議，芬蘭總理也說歐洲太依賴台灣晶片，但最近荷商艾司摩爾（ASML）宣布來台灣投資，是否是駁斥去台化的論調？

張忠謀說，晶片是一個非常重要的產品，這是現在大家都知道，恐怕也是最近才知道。晶片是非常重要的產品，很多人最近才突然「悟過來」，「所以嫉妒的人很多喔」，嫉妒台灣有那麼好的晶片生產，嫉妒跟羨慕的人非常多。

張忠謀說，「所以也有很多人為了各種理由，為了國家安全也好，為了要賺錢也好，希望在他們的國家裡頭也生產多一點晶片，這次到APEC，就有好幾個國家對我表示，能不能到他們的國家去生產晶片。」

媒體問追問是哪幾個國家？張忠謀說，「哪幾個國家，這個我不講，事實上台積電不可能把生產分散在那麼多地方。」

晶片 台積電 供應鏈

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