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招生銳減 高中人文社會資優班退場

記者趙宥寧／台北21日電
不少明星高中人文社會資優班紛傳停招，但北市中山女高將續辦，該校與台大社會系、中研院合開人社導論、經典導讀課程。(圖：中山女高提供)
不少明星高中人文社會資優班紛傳停招，但北市中山女高將續辦，該校與台大社會系、中研院合開人社導論、經典導讀課程。(圖：中山女高提供)

明星高中掀語文、人文社會資優班退場潮。近年因政府力推資通領域，加上新課綱廣設人文特色課程，讓不少資優班報名人數愈來愈少，甚至招不滿，且部分學校與教師指導、授課意願也有關，只好轉型或退場。除了高雄女中三年前停辦，台南一中、北一女本學年也停招，建國中學則會在下學年跟進停辦。

高中語文、人社資優班開設眾多專業課程。雄女人社實驗班三年前因應新課綱，將人社課程放入選修就不再續辦；南一中連續幾年只招到個位數，本學年已停辦。

建中、北一女三年前在新課綱上路時將人社資優班，從集中成班改為分散式資優班，但也紛紛停辦。北一女本學年已停招，教務主任陳碧霞說，人社課程已落實在所有班級，不需在特定班級「疊床架屋」，是「光榮退場」。

建中校長莊智鈞也證實下學年將停招人社班新生，他坦言，大環境下理工科系較熱門，分散成班後學生以「原班課程為主，人社課程為輔」，學生向心力跟教師回饋都降低。

教育界人士分析，家長普遍認為能向「錢」看的科系仍以醫科、理工為主。另外，明星高中生普遍已具中上語文程度，除非真要往「社會組」發展，否則對語文、人社班興致缺缺。

不過，也有學校持續開辦。台北市下學年將剩中山女高招收人社資優班，該校強調將繼續辦學，招生人數也穩定；桃園武陵高中、嘉義高中則將語文資優班加入人社課程，讓語文班更多元發展。

事實上，高中文組學生也愈來愈少。有高中校長認為，整體社會「重理工、輕人文」，學生考量就業前景，自然會傾向理工系組；學者則提醒，很多大公司不一定只雇用理工人才，人社人才仍有存在必要性。

中山女高校長張云棻說，近年政府力推資通訊政策，連帶影響學生志願傾向，理組班級不斷增加。但她認為，以國家發展而言，確實會認為理工科較有發展，國際趨勢也如此，但「人的層面」仍非常重要，因此學校也發展校訂特色課程，加強人文素養。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳坦言，文理組發展失衡是符合就業市場需求，但若純就業導向，會讓學生忽略自己興趣，也可能過得壓抑、不快樂。

資優班 就業 教育

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