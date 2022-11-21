蔣介石日記「多年籌謀，終於成就」 證明抗日早有籌畫
包括電影「宋家王朝」等中國大陸藝文作品，慣將1937年前的蔣介石，描述為不願對日本起而抗戰。然而隨著日記等史料的出土，史學界對蔣的想法，已經有更多的認識。蔣很早就確定，國軍無法在戰場上打敗日軍，但是靠著持久戰，日本也無法征服廣袤的中國，中國便可期待國際局勢轉變；苦撐四年後，日本偷襲珍珠港太平洋，抗戰成為世界大戰的一環，蔣在日記上寫道，「多年籌謀，終於成就」。
哥倫比亞大學胡佛研究院研究員郭岱君指出，對於抗戰的戰略，中共常強調毛澤東發表的「論持久戰」，其實蔣介石在1933年左右就確定只能採取拖字訣，參與籌畫者還有陳誠、蔣百里、德國軍事顧問團長法肯豪森等。國府的目標是不讓日方持續蠶食邊陲地帶，直接在國府控制力最強的長江流域開打，四川為首的西南各省，作為抗戰的大後方。蔣在日記坦言，藉著追剿中共紅軍，趁機讓中央勢力進入四川，就是為未來對日抗戰著想。
郭岱君強調，如果日軍一開始就全面動員，最大力量猛攻，或可一鼓作氣打垮中國，事實狀況却是逐步投入，最後難以自拔。歸根究柢，日本雖然侵華氣焰高漲，其實根本沒有如何征服中國的戰略，只是前線將領貪功尋釁，認為中國軍隊不堪一擊，很快就會求和，便可多攫取一些利益。不料七七事變後，中國一路敗退却始終不投降。日本在中國泥足深陷，想出的解決之道，居然是加碼擴大戰爭，奪取東南亞殖民地資源。日軍高層再度一廂情願，認為太平洋戰爭幾個月就會結束，最後事與願違，終於換得無條件投降下場。
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