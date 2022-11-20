不捨離世 保育員：團團是個乖孩子 還配合減肥

團團一歲多（右）與圓圓玩耍、吃竹子。（中新社）

台北市立動物園 大貓熊團團離世，讓園方照護團隊萬分不捨，動物園大貓熊館館長陳玉燕回憶，團團就是很乖的孩子，「也是一家四口較乖的那隻」，每天都開心吃飯、休息、玩耍，對於園方照護都很配合，還乖乖配合保育員減肥。

團團與圓圓生下了圓仔與圓寶，在這一家四口，團團也是與照護團隊互動最好的一隻。陳玉燕說，圓圓因為個性比較強勢，照護團隊戲稱圓圓是「四川辣妹子」，團團則是個性憨厚，每天開心吃飯、休息、玩耍，且反應比較直接，肚子餓就直接出聲表達，團隊在管理上較不傷神。

園方表示，團團喜歡安靜玩木屑、不會吵鬧，只要照顧過的保育員都說牠是乖孩子，甚至團團肚子一度脂肪太多要減肥，只要保育員比一個往上的手勢，團團就會用力起身做仰臥起坐，非常聽話。

陳玉燕說，團團今年過得很辛苦，一月時流鼻血，為了幫牠治療進行訓練，團團很乖很聽話，保育員要幫牠噴噴劑，牠立刻就接受不會掙扎，雖然每天要吃很多藥、打很多針，團團都配合，最後用內視鏡檢查才發現是不明原因引發的慢性鼻道發炎。