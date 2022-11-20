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圓仔、圓寶配對 得查戶口名簿

記者周彥妤、徐偉真／台北20日電
大貓熊原生棲地年平均氣溫約在攝氏6至17度，因此園方特別設置了這項設施，圖為「圓仔」在冰床上面享受滑來滑去的快感。(圖：北市動物園提供)
大貓熊原生棲地年平均氣溫約在攝氏6至17度，因此園方特別設置了這項設施，圖為「圓仔」在冰床上面享受滑來滑去的快感。(圖：北市動物園提供)

大貓熊「團團」離世，專家認為，接下來園方要傷腦筋的是，九歲的「圓仔」、兩歲的「圓寶」這對姊妹即將進入發情期，要如何繁殖下一代，才能避免近親繁殖。不過，幫牠們配對，須遵守國際規範，否則台灣可能失去與國際交換動物及技術交流的資格。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭指出，大貓熊本來繁殖率就很低，團圓下一代也是人工授精而來，人工繁殖的大貓熊若有很多子代，就有近親繁殖問題，這對動物危害大，死亡率也高，加上台灣人工繁殖的大貓熊數量少，要找合適配對的時間可能會晚一點。

林良恭表示，中國大陸對大貓熊的基因建檔非常詳細，目的在避免近親繁殖，但不一定要回大陸找配對，回去只是因為陸方大貓熊數量多，機率相對大一些，但最後都要經由「國際自然保護聯盟（IUCN）」開會討論，由國際專家學者群以類似查閱「戶口名簿」的方式，了解大貓熊的族譜，評估合適的對象才能拍板。

林良恭強調，繁殖大貓熊的下一代要遵守規範，否則台灣可能被國際組織除名，失去與國際動物交換、技術交流等資格。

台北市動物園發言人曹先紹指出，團團的祖父「盼盼」是人工照養大貓熊子孫最多的；依國際動物的族群管理原則，為顧及遺傳多樣性原則，圓仔、圓寶繁殖下一代的配對優先權須審慎安排，最後須由國際專家群共同商榷才能定案。

曹先紹說，大陸完整建立大貓熊基因庫，台灣也有做，稱為「冷凍方舟」，技術層級更高，包含保存精子、卵子及幹細胞等活體細胞，以備後續繁殖使用，以後會不會成功還是未知數，但園方會全力以赴。

林良恭說，若要保留動物的生殖細胞，除了生前採集外，最晚要在動物離世六至八小時內取出，否則組織就會壞死。這麼做多半是為拯救瀕臨絕種、繁殖率低的動物。

動物園動物組組長王怡敏說，會確實保存團團的所有資料，並和陸方保持溝通，在大貓熊的照養上有交流、提升的機會。至於圓仔的配對，大貓熊的族群管理每年都舉辦年會，針對適合配對的個體提出建議，動物園每年都幫圓仔爭取。

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