張艾嘉「燈火闌珊」 3度封后等36年

張艾嘉憑著「燈火闌珊」抱走今年金馬影后。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎「最佳女主角」由張艾嘉 以「燈火闌珊」奪下，她一上台抱著金馬獎座數十秒說：「我心中感到很感嘆，我真的是很怕電影 會被小螢幕取代，我希望電影永遠永遠存在。」

69歲的張艾嘉以「燈火闌珊」第十度問鼎金馬獎最佳女主角，成為跨了六個世代都曾入圍金馬獎的演員，但最新的這一座，等了36年，才終於摘下第三座金馬后冠，站在台上，她表示，「燈火闌珊」是一個香港的劇情片，自己很喜歡，因為講的是消失跟轉變，「霓虹燈曾是香港最燦爛的一個標誌，可是它被LED取代了。」

張艾嘉說，想要把獎獻給媽媽，「我的母親95歲了，她現在還是美麗的女人，她年輕的時候有個做演員的夢，但當時環境不允許，於是把這份工作留給了我，我非常感謝她，謝謝金馬委員、評審，我會繼續努力的。」

張艾嘉在「燈火闌珊」中飾演丈夫過世後走出傷痛的婦女，在療傷之餘意外發現另一半未了的心願，她在片中演技精湛，幾乎撐起整部電影。張艾嘉一口氣演出不同時間點，無論是對丈夫的情感以及丈夫死去時，在同一空間內，甚至能展現回春般的演技，把整個角色都吃進去。

張艾嘉明年就從影第50年，在影視路上她有無數身分，包含演員、作家、編劇、導演 、電影監製、歌手。她在1973年跨入影壇，三年後以已故導演李行的「碧雲天」首次入圍金馬女配角並順利獲獎，而後承襲李行導演在2014年接下金馬獎主席位子，直到2018年才把棒子交給國際導演李安。她也以各種角色持續為影視產業付出，一如她受訪時所說的：「讓年輕人知道，電影這行業，能做一輩子。」