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原民女導陳潔瑤「哈勇家」擊退師父

記者蘇詠智／台北20日電
陳潔瑤以執導的「哈勇家」拿下最佳導演獎。（記者李政龍／攝影）
陳潔瑤以執導的「哈勇家」拿下最佳導演獎。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎在最佳導演項目寫下歷史，「哈勇家」陳潔瑤成了首位獲此殊榮的台灣女導演，也擊退了同樣入圍的師父「夏日天空的那匹紅馬」張作驥。張作驥事前即預言「陳潔瑤應會獲獎」，陳潔瑤致詞中也提到，很幸運在世新畢業之後有機會和張作驥等導演學習，認為前輩的指導，是她創作的養分，也不認為彼此是競爭對手，因為不用靠競爭來證明自己的創作。

身為泰雅族原住民。儘管對於賦予自身血統的原住民文化是成年之後才打開視野，她卻一直拍的是原住民題材影片，之前的「只要我長大」，就已曾獲得台北電影獎百萬首獎、最佳劇情片和最佳導演，也入圍當年金馬獎最佳原著劇本，事隔六年，她又以同樣原住民題材的「哈勇家」，在金馬獎上為台灣女導演寫下歷史。

陳潔瑤感謝曾經帶領過她的瞿友寧、張作驥與蔡明亮等前輩，感謝「哈勇家」的主要演員們，稱讚他們雖然大多是第一次演戲，卻是自己眼中的大明星，也感謝拍攝地南山部落族人的幫助。

陳潔瑤說，泰雅中成年女性要會織布，而她不會織布，是用電影代替編織，希望原住民女孩們知道，現代方式可以延續傳統價值，不會織布，卻能用電影說故事。

原住民 導演 電影

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