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「準大三元」逆轉秀 魔獸首戰美技連發

記者劉肇育／桃園20日電
「魔獸」霍華德加盟T1聯盟永豐雲豹隊首秀，爆扣籃框讓全場球迷沸騰。（記者余承翰／攝影）
「魔獸」霍華德加盟T1聯盟永豐雲豹隊首秀，爆扣籃框讓全場球迷沸騰。（記者余承翰／攝影）

T1聯盟桃園永豐雲豹隊昨天在主場國體大綜合體育館迎接主場開幕戰，也是「魔獸」霍華德加盟首秀，儘管球隊一度落後到25分，但在霍華德展現NBA等級的主宰力猛轟38分、25籃板、九助攻、四阻攻「準大三元」領軍下，雲豹最終也在延長賽完成聯盟史上最大的逆轉秀，以120比115擊退新北中信特攻隊，拿下賽季首勝。

頂著台灣籃壇史上最大咖的洋將光環，霍華德昨天首秀就吸引滿場1萬5000名球迷進場觀賽，開賽前四小時場外與場內商品販賣部就形成長長人龍，展現「魔獸」的超級魅力，根據雲豹球團統計，昨天光是商品銷售就突破220萬元。

儘管首節仍在重新適應比賽節奏，但曾三度入選NBA年度最佳防守球員的霍華德就先後賞給特攻林秉聖、克力斯麻辣鍋，還在第一節後段單打曾文鼎上籃得手，完成來台後的首顆進球。

在球隊第二節大幅落後的情況下，霍華德接下來也轉入進攻模式，籃下強攻、三分球、背框轉身灌籃、空中接力爆扣等美技連發，還在正規賽結束前賞給特攻林韋翰一記麻辣鍋，將比賽帶入延長賽，最終更與羅振峰聯手助雲豹鎖定勝利，完成聯盟史上最大逆轉秀。

談到首場比賽個人表現，霍華德指出由於許久沒有比賽，上半場還在尋找比賽節奏，他也稱讚特攻的防守確實讓他感到煩躁，不過隊友和教練不斷給予他信心，首戰就出賽48分鐘、出手32次，他笑說必須重新適應比賽模式。

對於好表現獲得滿場球迷高呼「MVP」，霍華德也說：「這真的很驚人，我聽到了MVP呼聲，感受到大家對我的歡迎。謝謝大家對我如此熱情，讓我很感動，也讓我更想幫助球隊拿下勝利。」

「魔獸」霍華德來台首秀就展現NBA等級的宰制力，猛轟38分「準大三元」，讓這次比賽前一度表示希望將霍華德壓制在20分、10籃板內的新北中信特攻隊教練李逸驊也甘拜下風，直言霍華德的身體素質確實與本土球員有著很大差距。

對於無法完成賽前設定防守霍華德的目標，李逸驊說：「霍華德就是NBA等級球員，尤其身體碰撞這部分跟其他球員差距還是很大，上半場我們表現非常好，但艾德受傷後，少了一個可以防守霍華德的點，讓他們分數追上。」

而本場比賽多次與霍華德對位，還在第一節被霍華德單打完成來台首顆進球的「大房東」曾文鼎也說：「霍華德等級真的不一樣，如果他要認真打，一對一是守不住的，他的身體素質真的是另一個階級，之前CBA和國際賽也沒遇過這種身體素質這麼好的。他第一節沒什麼在用力，第二節後他的身體強度、速度、對抗，都是從來沒有遇過的境界，我真的第一次碰到。」

特攻阿巴西昨天全場也有51分進帳，不過最終仍只能淪為霍華德首秀配角，他說：「在比賽後半段被霍華德調整到比賽感覺，要保持領先就沒有這麼容易。」

「魔獸」霍華德在國體大體育館主場首秀，吸引滿場球迷進場。（記者余承翰／攝影）
「魔獸」霍華德在國體大體育館主場首秀，吸引滿場球迷進場。（記者余承翰／攝影）

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