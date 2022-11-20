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新科影帝黃秋生、影后張艾嘉 「一家子兒」最佳影片

記者蘇詠智／台北報導
黃秋生（左）以「白日青春」金馬稱帝，張艾嘉（右）隔了36年三度封后。（記者王聰賢／攝影）
黃秋生（左）以「白日青春」金馬稱帝，張艾嘉（右）隔了36年三度封后。（記者王聰賢／攝影）

第59屆金馬獎由「一家子兒咕咕叫」獲得最佳劇情片，「哈勇家」陳潔瑤則是寫下台灣女導演首度奪得金馬獎最佳導演的紀錄，最佳男女主角分別是「白日青春」黃秋生與「燈火闌珊」張艾嘉。

疫情之後的金馬頒獎，久違的各國影人齊聚一堂場面再現，得獎影片也更添國際味，不只最佳男主角、新導演等大獎得主「白日青春」描述巴基斯坦難民在香港生活，最佳紀錄片「九槍」更關注外籍移工在台灣的弱勢處境。

第三度擔任評審團主席的許鞍華，前兩度給獎較為分配，盡量讓所有佳片都能有所斬獲，今年作風大致不變，「白日青春」入圍六項拿下最佳新導演、男主角等三大獎，「哈勇家」獲得最佳導演、女配角，「一家子兒咕咕叫」抱走最佳影片和新演員，就如同許鞍華六年前在第53屆金馬獎，選出的最佳影片「八月」也是只拿了最佳新演員與會外的國際影評人費比西獎，和「一家子兒咕咕叫」的獲獎項目完全重疊。「智齒」獲四項技術獎，外加觀眾票選最佳影片。

「一家子兒咕咕叫」以台灣養賽鴿家庭生活故事為主線，細膩又獨特的劇情，搭配演員群精湛的演技，獲得金馬獎評審一致讚賞。

製片林怡伶、導演詹京霖率領全體演員上台時，特地感謝在場所有人的支持，「真的不敢相信，在這樣的世界願意拍這樣的電影，仍是非常奢侈的事，謝謝大家這麼義無反顧支持我們」，詹京霖更感性向所有觀眾喊話，「讓我們成為彼此的信徒」。

導演希望能透過這一家人的生活，讓觀眾一窺台灣社會的不同樣貌，更展現在這塊土地上的人們，生存奮鬥的身影，然而，在電影裡風雨飄搖的家，也與現今台灣社會中的虛無感相互呼應，成為最能表現當代的台灣電影。

金馬獎舉辦近60年，呈現兩岸三地華人生活的電影都曾有過光輝時刻，在華人區生活的外國人，終於在今年成了被關注的主角之一，最佳紀錄片「九槍」在被戲稱為「死亡之組」的一群對手中脫穎而出，片中越籍潛逃移工被警員開了九槍身亡的畫面極為震撼，令人反思台灣到底對這群人提供了什麼樣的生活？

影壇不斷有潛力新秀，今年最佳男女配角「黑的教育」朱軒洋、「哈勇家」林詹珍妹，前者年輕帥氣卻有搶眼的演技表現，後者年過70第一次演戲，卻展現出讓專業演員都嘆服的生命力與魅力。老將在今年也得到極大的肯定，黃秋生首度在金馬獎登上影帝寶座，張艾嘉則是隔了36年三度獲得金馬影后，同樣是極具意義的鼓勵。

第59屆金馬獎重要得獎名單 製表／梅衍儂
第59屆金馬獎重要得獎名單 製表／梅衍儂

導演 電影 黃秋生

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