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黃秋生「白日青春」 看似沒在演的演

記者陳建嘉／台北20日電
黃秋生（右）以「白日青春」拿下金馬影帝。（記者李政龍／攝影）
黃秋生（右）以「白日青春」拿下金馬影帝。（記者李政龍／攝影）

黃秋生以「白日青春」勇奪第59屆金馬獎最佳男主角，也是他從影40年首度在金馬獎稱帝，帶著巴基斯坦裔童星林諾上台時，直呼不敢置信，「我一直在猜誰會得獎，差不多都猜對了，結果剛剛竟猜錯了」。他並且感謝已離世的母親，「我要告訴媽媽，我終於拿到這個獎了」。

黃秋生全票通過獲得最佳男主角殊榮，每一位入圍者都有經過討論也各自都獲肯定，尤其張孝全有非常不同於以往的表演，是近年來最成熟的一次，但之後評審發覺到黃秋生在片中的演出看似較沒力，可是回頭分析，是「看似沒在演的演」，實在太厲害。

黃秋生雖然三次拿下金馬獎的最佳男配角，卻始終與影帝絕緣，他在台上笑稱上次以「千言萬語」入圍男主角獎時，曾經帶了一個空的行李箱，「我媽媽問我為什麼要帶，我說要去買書，果然我輸了」，「但是這次我的行李箱是有空位的，應該可以把這個獎帶回去，我等這個獎已經等很多年了，只可惜我的媽媽已經不在了」，他回頭望向林諾，「我們一起哭，好嗎？」現場響起如雷掌聲，場面感人。

黃秋生曾與新銳導演陳小娟合作「淪落人」，拿下香港金像獎影帝，此次又以劉國瑞首部執導電影「白日青春」圓夢獲獎，他笑答：「我要感謝這些新導演，這些新導演都為我帶來好運氣，我以後拍片都找新導演。」

「白日青春」是關懷在港少數族裔難民議題，刻畫「父子關係」的難解習題，故事講述巴基斯坦裔難民男孩「莫青春」，因緣際會下遇到與家人關係疏離的計程車司機「陳白日」，兩人展開一段揪心且悲傷的意外旅程。

黃秋生 導演 入圍

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