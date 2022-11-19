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女女戀糾紛 女兵夥4女鐵棒虐殺19歲女

記者王淑君、林縉明／新竹19日電
5名涉案女子遭警送辦，陸軍六軍團證實，其中一名女嫌是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵。記者王淑君／翻攝
5名涉案女子遭警送辦，陸軍六軍團證實，其中一名女嫌是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵。記者王淑君／翻攝

陸軍第6軍團裝甲584旅田姓女上兵疑女女戀糾紛，涉嫌夥同四名女友人囚禁19歲鄭姓女子，以鐵棒毆打凌虐長達48小時，造成四肢軀體大面積瘀血、內傷器官衰竭致死，凶殘程度令警方詫異；田嫌等人坦承施暴，檢方依傷害致死罪嫌向法院聲請將5女嫌羈押禁見獲准。

陸軍第六軍團指揮部昨表示，全案由地檢署偵辦中；倘涉不法即檢討重懲列汰，決不寬貸。

檢警調查，田姓女上兵的現任女友，曾與鄭姓女被害人交往，田女聽聞女友被鄭女劈腿所傷，決定幫忙出口氣。10日晚間，田女夥同四名女友人到鄭女新竹縣湖口鄉中山路的租屋處談判，雙方爆發口角，田女旋即持鐵棒毆打鄭女，並把她囚禁在租屋，動不動就虐打，整整兩天。

鄭女的葉姓女友人聯絡不上她，打電話給共同好友、卻是施暴者之一的女子詢問，對方才透露「她已倒在地上」；葉女才知道鄭女出事了，立即通報119求援，但救護人員趕抵，鄭女倒臥在地，身體及四肢皆已發黑腫脹，眼睛嘴角也有滲血，已失去生命跡象，警方逮捕在場看守遺體的兩名共犯。

「沒想到這麼凶殘！」檢警指出，死者顱內出血，軀體、四肢幾乎被打到全是瘀青，明顯持續重擊所致。警方根據兩名共犯指證，循線逮捕主嫌田女等人，她們坦承都有動手教訓，但下手不知輕重，沒想到打死人。

法醫解剖後研判，死者是器官衰竭致死，但詳細死因仍待檢驗報告出爐才能釐清。五名涉案女子年紀介於19歲到31歲，檢方認定她們有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

據指出，鄭女遭虐打致死的房間，房客表示不時聽到棍棒敲擊聲，以為是一般打鬧聲，直到看到救護車和警車出入，房東說明該戶房客因「心肌梗塞」過世，才知鬧出人命，嚇得紛紛退租。

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