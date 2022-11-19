青少年自殺因高樓多？ 兒權代表要衛福部司長下台

行政院與衛福部18日召開2022兒童權利公約結論性意見發表記者會，數十位學生於記者會後集結於台前舉牌抗議，要求諶立中為言論道歉。(圖：青民協提供)

「近十年青少年自殺率高，與高樓增加有關」衛福部心理健康司司長諶立中因一席「高樓說」備受爭議，除台少盟要求道歉，衛福部兒權小組代表一行人昨直搗「兒權公約第二次國家報告國際審查會議」舉牌抗議，要求諶下台。諶回應，回答不清楚願道歉，但自殺防治有專業尊嚴，衛福部長官若要他下台「我立刻就提，二話不說」。

「兒少的青春年華應該要譜出悠揚的樂章，而不是陰沉的輓歌，政府應該要積極預防兒少走向深淵，而不是接不住。」兒權小組代表聞英佐說，就在諶立中當天發表談話後，北市補習街就有一名面對升學 壓力的高中生墜樓，十分諷刺，「兒少會跳樓不是因為樓太高，而是壓力太大，被賦予的期待太重。」

聞英佐說，諶立中過往有許多爭議言論，包括去年太魯閣號事件後，當時衛福部心口司召開「太魯閣災難心理重建會議」，諶立中在會中講出「心理師 在災難現場也只能拍拍受難家屬的背」等，引發心理師不滿抗議，時任衛福部長陳時中 也為此道歉，因此應下台負責。

諶立中說，若針對他回答審查委員回得不清楚，他願意道歉，若要擴大解釋此說法是他對青少年自殺的唯一看法，太牽強也是斷章取義，他應先陳述所有自殺防治的工作，再提到高樓會比較好一點。

諶立中說，如果是針對他回答審查委員的說法，沒有全面說清楚，「這部分願意道歉」。(本報資料照片)

對於兒少團體要求辭職，諶立中說，面對自殺防治他有專業上尊嚴，如五年前即發現青少年自殺死亡率快速上升，超過預期，透過各種方式分析及解決，如增加頂樓女兒牆高度，但居家大樓就不易處理，若衛福部長官要求他提辭呈、退休，「我立刻就提，二話不說」。

行政院政委林萬億表示，依衛福部統計青少年自殺原因，第一為課業壓力，再者為感情和親子關係衝突、同儕關係等。當天諶立中的回答不夠精確，會再請衛福部轉達諶立中同大家說明清楚。

台灣自殺防治學會理事張家銘說，青少年選擇輕生常是多重原因，為防止青少年輕生應協助青少年適時紓發情緒、教育即時對外求助。