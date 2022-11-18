港生下月可赴台 陸生仍卡卡

下月將有首批約40名來自香港的研修生到世新大學短期研修。圖為台灣發展論壇舉行的高教產業講座。（本報資料照片）

在中國大陸仍暫停新的學位生赴台，而陸籍研修生、交換生赴台申請也出現波折的背景下，據悉12月將有首批約40名來自香港 的研修生到世新大學短期研修；其中除了港籍學生，還有在香港求學的陸籍學位生，為疫情 後首例，對恢復兩岸青年交流具有正面意義。

疫情爆發後，政府進行邊境管制，大陸教育部 2020年4月也宣布暫停各學歷層級畢業生赴台升讀。儘管陸委會日前指，在台就讀學位陸生的入境申請已於10月13日恢復，本月7日起開放陸籍研修生入境，但陸生赴台似未能順利。

一名大學校務人士透露，除了陸方對新的學位生赴台仍處暫停狀態，因大陸中央政府未有「明文許可」，導致地方對陸籍研修生、交換生赴台實際上也處於「暫緩狀態」，包括不受理大陸居民往來台灣通行證（大通證）申辦，要學校「等候通知」。該人士說，若拖到12月，可能就來不及下學期入學，對學校財政來說是不小的缺口。

至於香港研修生赴台，世新大學副校長李功勤證實，因台灣先開放港澳生入境，世新先向港澳姊妹校接洽，預計12月下旬將有香港的大學研修生到校短期研修，人數約40名，其中除港籍生外，也有一半是在香港讀大學的陸籍生；這些陸生因人已在香港，赴台只要持護照跟入台證，也是疫情後首例。

值得注意的是，雖台港交流密切，但因香港各大學對交換生、研修生的公費補助條件，多以歐美一流大學為主，過去鮮少來台；因此李功勤說，也有理由認為這是歷來最大規模的一次。