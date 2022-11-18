聯國專家：台灣氣候農損不能只靠補貼 應視未來天氣型態育種

聯合國糧農組織首席科學家伊洛維建議台灣應了解未來天氣型態，進而為農作物改良、育種。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）昨舉行「加速農業氣候調適」的周邊會議，聯合國糧農組織（FAO ）首席科學家伊洛維出席發表演講。她會後接受本報訪問，建議台灣政府，面對氣候變遷 帶來的農業損失，不能只提供補貼給農民，更要發展「調適」科學為未來做準備。

氣候暖化已衝擊台灣部分農作物生長，例如南部的荔枝產量大減，伊洛維說，台灣政府不能只提供季節性的農損補貼，須積極發展氣候「調適」機制，加大投資 於科學研究和科技創新，「找尋對環境更永續的長期解方」。

伊洛維表示，調適關鍵是「因應未來天氣去育種」，政府應要了解未來天氣型態、溫度及降雨量變化，進而對作物進行基因改良和育種，才能真正做到氣候調適。

蔡政府發展再生能源，但屢屢發生太陽能侵占農地與魚塭爭議。伊洛維表示，太陽能確實會與農地產生競爭，台灣土地狹小，應該思索拓展其他再生能源。曾多次造訪台灣瞭解農業議題的伊洛維舉例，離岸風電不會侵占陸地空間，水力發電與地熱能也是選項，「再生能源不應限於單一種類」。

另方面，環境正義基金會昨發表「致台灣政府氣候政策報告」，報告中指出，台灣在治理、金融、人權、自然等四大關鍵領域有重大落差，包括缺乏「完整政府」方法、不足的減量目標與氣候預算、對化石燃料的大量補貼、缺乏有意義的公民參與機制、邊緣化以自然為本的解決方案等。

環境正義基金會專案主任葉于瑄指出，報告點出台灣政府氣候行動的問題，包括治理缺乏明確分工權責。資金上，台灣到2030年承諾的氣候預算，還不到各國淨零經濟轉型所需投入經費的一成，不透明的公共基金和大量化石燃料補貼，也限制了用於淨零的資源。

報告也指出，現有政策對氣候危機中的人權衝擊評估與保護遠遠不夠，以及自然為本的解決方案在氣候法律和政策中被邊緣化。

葉于瑄表示，蔡政府雖承諾2050年淨零排放，但決心並未轉化為政治上的優先選項、政府投資或行動，台灣目前的中期減碳 目標是2030年減少20%，還不到科學家建議的一半。

立委邱顯智批評，德國看守協會日前公布最新氣候變遷績效指標，台灣排名倒數第七，環保署卻回應評比方式有爭議，排名不具參考價值，顯見台灣氣候政策制定者與科學社群嚴重脫節。立委洪申翰也說，雖然德國評比在資料庫引用方式不精確，但建議行政部門不要全然否定，部分指標仍可看出台灣在國際上的位置，政府心態要開放，與國際對齊。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分享，今年七大工業國組織（G7）提出結合具同樣減碳力道的經濟體組成「氣候俱樂部」，藉由方法交流、共同投資來加速工業部門減量，且不僅限七大工業國，還邀請對減碳有企圖的國家，這是台灣跟國際的互動機會，但加入條件是該國是否有提出積極的2030減碳目標。