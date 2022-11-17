青少年自殺怪高樓多 衛福部心健司長挨轟

衛福部心健司長諶立中發言惹議。(本報資料照片)

衛福部心健司司長諶立中前天於兒童權利公約國際審查會議（CRC）中，提及「10年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺」，引發爭議，昨引來多個民團齊轟。台灣少年權益與福利 促進聯盟要求衛福部道歉，自殺防治學會理事長李明濱表示，青少年自殺增加不能全歸咎高樓。對於外界批評，諶立中回應，「說道歉有點太嚴重，我是被斷章取義」。

諶立中前天表示，近5年青少年自殺率突然增加，但如果扣除跳樓的因素，就沒有這麼明顯，也就是說，這10年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺，這也是未來防治的重點。

此話一出，輿論譁然，諶立中昨天回應，他當時主要說明自殺死亡率，而非企圖率，大樓的增加也讓致命性工具的可近性增加，最終讓致死率大幅增加。

諶立中強調，導致自殺的因素眾多，包含環境因素、個人成長等，使情緒往負面走，但出現自殺行為到自殺死亡間仍有落差。每10到50人自殺，約有1人死亡，關鍵在自殺方式，致命性工具不是造成自殺主因，但如可控管並減少接觸到致命性工具，就有機會能減少自殺死亡的機率。

「諶司長把話太過濃縮，也講得太簡單，自殺背後有著太多的原因。」李明濱說，自殺防治需有三大策略，提早察覺提高通報率、加深校園轉介醫療連結、全民教育 認識負面情緒，致命性工具的管理僅是其中一環。

李明濱認為，不該把青少年死亡增加歸咎於高樓，但青少年跳樓自殺，確實是相對大宗；青少年與女性於自殺行為上，都具高度模仿效應，若新聞或電視劇中描述自殺細節，就會增加這兩大族群自殺率。

台灣青年民主協會認為，衛福部作為兒少心理衛生重要的主管機關，不該弄錯重點。尤其是不應漠視課業壓力、校園心理健康 支持不足等結構性問題。

人本教育基金會也感嘆衛福部官員的答案讓人「感到驚嚇」，呼籲政府應對所有青少年自殺事件展開死因回溯調查研究。而政府在處理青少年自殺議題時，應加強解決情緒源頭問題。

台北中國時報報導，衛福部心理健康司長諶立中日前指出，青少年自殺死亡率高，是因高樓增加，引發輿論譁然，台灣少年權益與福利促進聯盟要求公開道歉、嚴懲不適任官員。諶立中16日回應，不是每個人都堅決想自殺，但若選擇了致命性高的方法就沒有回頭路，減少致命性工具的方便性、可近性，是立竿見影的方式。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日痛批，「衛福部為什麼這麼沒同理心呢？」衛福部的比喻就如同怪罪「為什麼這麼多人賣木炭」的道理一樣，重點在於了解民眾輕生的背後原因，並且努力思考如何避免自殺才對。

黃珊珊表示，許多意外死因確實是從高樓墜下，在台北市高樓部分，她希望至少做到阻擋效果，若覺得某人神情不對，只要多問幾句、關心一下，就有機會讓輕生者忘卻自殺念頭。國民黨台北市長候選人蔣萬安則說，青少年自殺率高的問題，是非常嚴肅的課題，衛福部的專業真的很有問題。

媒體詢問諶立中要不要道歉？他說「說道歉有點太嚴重，我是被斷章取義」。年齡越小的自殺，越和學校、家庭有關，年齡大則跟憂鬱症有關，但不能用單一方法介入，「我們是技術官僚，就從衛生角度看看哪些地方可以做，高樓防治是其中一種方法」。

諶立中說，自殺的原因多樣性，個人成長、家庭、社會經濟文化、校園環境等因素，都會導致人的情緒往負面走，「如果能管制致命性工具，預防效果是立竿見影」。他指出，致命性工具雖不是自殺原因，但不是每個人都堅決想自殺，很多人會後悔，但若選擇了致命性高的方法就沒有回頭路。

諶立中表示，南韓、台灣、日本自殺率都非常高，經濟上升後，壓力跟著來，加上網路世代的線上聯絡多於面對面互動，支持度降低，打幾個字，跟拍拍肩膀、抱抱他、握握手，跟他說你最近好不好，完全不一樣，面對這些變化，管制致命性工具是很有成效。這些年青少年自殺率約增1、2成，又以近5年至10年明顯增多，扣除跳樓因素，就發現數據在預期範圍內，因此高樓防治是減少自殺的方式之一。

諶立中並以劇毒農藥巴拉刈為例，1年約有200人服用巴拉刈死亡，使用了就沒有解藥。衛福部與農委會合作，和農民溝通，2019年全面禁止巴拉刈，自殺也跟著降低。