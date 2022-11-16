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借鏡烏俄戰事 台戰術型無人機首曝光

記者洪哲政／台中16日電
中山科學研究院15日邀請媒體參訪航空研究所，展示軍用無人機國造實力，並現場展示旋翼型無人機飛行能力。（記者余承翰／攝影）
中山科學研究院15日邀請媒體參訪航空研究所，展示軍用無人機國造實力，並現場展示旋翼型無人機飛行能力。（記者余承翰／攝影）

中科院航空研究所昨首度公布新研造的「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」，並宣布面對中國強大軍力，該院師法烏俄戰爭經驗，運用自有資金，正研發如美國「彈簧刀」無人機的「巡飛彈」。

「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」採旋翼型無人機系統，航研所昨現場示範動態起降。航空研究所長齊立平受訪表示，旋翼型無人機是針對近程與城鎮特殊偵察作用，已介接陸軍作戰指揮情資判斷的「銳指系統」，讓作戰單位即時共享無人機偵測影像等情資。

另航研所現正研發性能提升型的銳鳶二型無人機，同樣也使用航研所自有資金，考量國造飛彈打擊距離增加，滯空時間與偵測距離都將適時提升與調整。齊立平透露此型機很快會有研發成果，會適時向外界說明。

至於大型騰雲無人機研發測試，航研所表示新機已完成研發測試，計畫明年中進行戰術測試，戰測通過後按空軍需求量產。

航研所表示，烏俄戰爭爆發後，全球對於無人機系統運用投入更多關注；面對中國強大軍力，中科院也積極發展各種不對稱戰力的武器系統；無人機將快速成為不對稱作戰利器。

齊立平表示，參考近年無人機戰場運用、各國發展方向與台海戰場環境，中科院航空研究所正以自有資金投入偵打一體、人工智慧與協同作戰。所謂偵打一體，包括如美國「彈簧刀」無人機的「巡飛彈」，另研究中大型無人機武器掛載；人工智慧則為無人機系統智能學習、偵測、辨識與追蹤鎖定。

另航研所披露空軍接裝的「劍翔」反輻射攻擊無人機性能，直線飛行航程高達1000公里以上。除可攻擊大陸沿岸雷達系統，另能攻擊海峽內有雷達運作的各型共艦，包括航空母艦。

航研所也公布自行研發「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達30公里，有成為「國造無人自殺攻擊艇」的潛力。「勇武專案遙控靶船」導控距離長達60公里，官員說，微型化與增加酬載的技術層面沒有問題。

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