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政見會三打一 鄭運鵬遭圍攻 張善政批社宅

台灣新聞組／桃園16日電
桃園市長選舉政見會昨登場，候選人張善政（左起）、鄭寶清、鄭運鵬和賴香伶各有攻防。（記者鄭國樑／攝影）
桃園市長選舉政見會昨登場，候選人張善政（左起）、鄭寶清、鄭運鵬和賴香伶各有攻防。（記者鄭國樑／攝影）

桃園市長選舉公辦電視政見發表會昨天登場，雖無候選人交叉詰問，但四位候選人「暗自角力」，且大多針對民進黨候選人鄭運鵬，呈現微妙「三打一」局面。

鄭運鵬昨率先發言，主打接棒市長鄭文燦，過去八年鄭文燦推動「桃園學」，未來八年要「讓大家學桃園」；桃園要擔任基北北桃、桃竹竹苗領頭羊，「若走回頭路，桃園的前途就莫宰羊。」

無黨籍鄭寶清強調「學童營養午餐免費」等四政見，並猛攻鄭運鵬1200元月票，支持改為1000元，也批台積電設廠桃園及育兒津貼都是選舉畫大餅。

民眾黨賴香伶說自己是唯一女性候選人，希望打造新桃園。她還酸鄭運鵬別當鄭文燦2.0，好好做自己。

國民黨張善政第四位發言，首輪未像其他三人批評對手。針對社宅問題，鄭運鵬承諾會如期如質興建1.5萬戶社宅；鄭寶清說，八年前就提修法，住宅法第19條裡加一條，用容積換錢建社宅。張善政說，桃園社宅執行率僅約三分之一，還有一萬戶落差，會透過分散式、中小型和優質社宅三大原則，將剩餘萬戶完成；賴香伶則提出社會住宅輪候制，以囤房特別稅釋出空餘屋。

民進黨提出北北基桃1200元「首都通交通月票」，國民黨桃園市議員候選人凌濤昨天表示，其實四年前已被交通部打臉，沒作財務精算、也沒先溝通；當時交通部長、如今民進黨新北市長候選人林佳龍反對，桃園市長鄭文燦又不爭取，因而無法成事，現在民進黨選情告急才又提出。

林佳龍競辦政策中心執行長王義川表示，「首都通」提出後，交通部非常支持；過去雙北1280月票都是站在本位主義，請客運業者及捷運公司加入，業者站在個別收入意願並不高，本次四個城市共榮共好，共同分擔，呼籲國民黨候選人共同支持，不用酸言酸語，也不用一下子支持、一下子又反對。

民進黨 國民黨 張善政

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