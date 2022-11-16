撐不下去… 北北基計程車喊起跳90元

北北基計程車運價八年沒漲，除了去年疫情重創司機收入，今年物價又飆漲，加上派遣叫車平台高抽成，運將盼調高起跳價。（記者陳正興／攝影）

計程車營業模式近年逐漸轉為App派遣叫車，但計程車業進入派遣戰國時代，叫車平台的高抽成，也成了運將的額外負擔，偏偏這兩年生意受疫情 影響一落千丈，今年雖疫情趨緩，卻又飽受物價飛漲影響，「大家快撐不下去」，計程車相關工會已提案調整八年未動的北北基運價，起跳價擬從70元調升到90元。

台北市政府公共運輸處說，已收到台北市計程車公會提報的計程車運價調整方案，因北北基屬共同營業區，這已和基隆市、新北市計程車業者及地方政府確認，三方提案內容一致，目前前製作業已完成，預計年底前召開運價審議委員會。

計程車業生態這幾年大翻轉，每個車隊都在發展叫車平台，司機若不加入車隊，很難找到客人，但叫車平台的高抽成對司機也是兩面刃。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾就說，過去無線電叫車一通才收十元，如今透過叫車平台，Uber每趟抽二成五、Yoxi抽一成、台灣大車隊是12.5%、LINE TAXI則是12%；若有折扣優惠，也是司機自行吸收。

因叫車平台高抽成，台北市計程車公會理事長梁平良說，司機若跑單數太少，恐連加油錢都不夠。李威爾表示，司機只能多跑一點，甚至私下跨車隊、跨平台接單。

此外，受疫情影響，根據交通部調查，去年全國計程車平均月營收 4萬1771元，但扣除油錢、停車費等相關支出，淨收入僅剩2萬1996元，比基本工資還低。李威爾說，交通部相關調查僅納入12項成本，不包括網約車抽成，換算平均每月淨收入恐不到2萬元。

李威爾說，物價不斷飆漲，但計程車運價已八年未動，工會已提案申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，由於改表要3個月，盼地方政府盡速審議。

中華民國 汽車運輸業駕駛員總工會理事長鄭力嘉也說，這八年不管是油價、車價等相關物價不知道漲過多少輪，尤其近期這波，大家已受不了，希望地方政府可同意運價在合理範圍內調升。