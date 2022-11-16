出軌人夫無權訴請離婚 台釋憲法庭激辯

現行民法規定造成婚姻破裂的一方無權提離婚，但高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名人夫質疑違憲，聲請憲法法庭解釋。示意圖。（取材自ingimage）

民法規定造成婚姻破裂的一方無權提離婚，高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名出軌人夫質疑違憲，聲請釋憲。憲法法庭昨進行言詞辯論，朱強調聲請解釋不是贊同外遇或家暴 等有責配偶行為，但憲法不應只保障天下有情人終成眷屬，也該保障怨偶不再痛苦；法務部則認為婚姻和家庭具社會性功能，婚姻自由不等於無限制的離婚自由。

大法官 黃虹霞語重心長表示，家事法常講說「法不入家門」，但是大法官在符合聲請要件下，就必須受理案件，在兩難中須做不得已抉擇，但絕對不是肯定外遇，更不是認為任何人可以背叛婚姻。

民法1052條規定夫妻可以請求離婚要件，包括另一方重婚、虐待、意圖殺害、患不治惡疾或精神病、生死不明超過三年或犯罪遭判刑逾六月等。1985年增列第二項較富彈性的「有重大事由，難以維持婚姻」也可訴請離婚，另規範「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」。

朱政坤審理五起案件時覺得條文違憲，聲請解釋，憲法法庭併方姓、高姓男子聲請案審理。朱認為很多情況下，配偶都不想繼續維繫婚姻，婚姻只是箝制對方的工具，強求怨偶維繫只存於戶籍謄本和身分證上的關係無意義，若婚姻存在反而有害，人民自然有選擇終止關係自由。

方姓男子早和小三定居香港 、生下三名子女，因是「可歸責的一方」，他無法離婚。方的律師說，大法官在同婚釋憲中闡釋人民有自主決定權，包括是否結婚、與誰結婚；離婚和個人自由不可分，應受憲法保障。

高男律師也主張若無愛又不能離開，違反人性尊嚴，不能再婚等於限制家庭權、影響和諧家庭權利。

關係機關代表、法務部次長陳明堂認為，離婚法制設計要顧慮法益平衡，應由立法機關決定。統計去年4萬7888對配偶離婚，僅5.82%是經法院判決離婚，其中涉「但書」比例低，不應因極少數原因認定條文違憲。

黃虹霞昨嚴肅說，聲請的兩名人夫都是有責一方，也都承認外遇，「你們提到被對方當作提款機，不會覺得這樣說法很傷人嗎？」同婚釋憲案已闡明婚姻為「排他性之永久結合關係」，若照「你們」主張，這件釋憲案可能要改寫婚姻定義。