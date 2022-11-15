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畫家一句話 藍綠不吵了…立院孫中山像修復

記者修瑞瑩／台南15日電
立法院議場上的國父遺像從當年前立委朱高正跳上主席台揮出「立院第一拳」之後，就災難不斷。(本報資料照片)
立法院議場上的國父遺像從當年前立委朱高正跳上主席台揮出「立院第一拳」之後，就災難不斷。(本報資料照片)

爭議多時的立法院國父孫中山遺像終於修復，由以鄭成功與荷蘭對戰歷史畫而知名的畫家楊炳輝，從上周起展開修復，目前已可以看到畫像中的孫中山因修復「年輕30歲」，楊炳輝透露，一直到動手修復前，立法院國、民兩黨都還爭論不休，無法決定是否要修，後來他以「衝康」（閩南語「康」是破洞，「衝康」引伸為 「搞鬼」「搞破壞」之意）不吉利為理由，才在吵鬧中展開修復。

懸掛在立法院議場前方正中央的巨幅孫中山遺像，由畫家陳紫山所繪，距今已超過60年，由於就在立法院主席台後方，多年來見證國會殿堂多場大小「戰役」，受到波及也傷痕累累。

立法院曾想修復，擬具多個方案，還找專家評估，但民進黨立委卻不贊成，有的建議賣掉充裕國庫，有的認為乾脆收起來。

楊炳輝笑說，爭論的關鍵就是國民黨要修、民進黨不想修，兩邊人馬爭吵不休，他加入討論後，開玩笑說「國民黨打破遺像，弄了一個洞，就是給民進黨『衝康』，怪不得從5月到現在民進黨不太順利」，發生了林智堅論文事件、桃園球場坍陷等。

他並以自己多年作畫經驗為例，像畫鄭成功、媽祖像時，常會遇到一些「顯靈」的事，因此力勸民進黨「被衝康不吉利」，後來現場又有人笑說「如果真的這樣，會變成民進黨要修、國民黨不想修了」，最後花了兩天時間，目前大致完成修復。

媒體報導，立法院曾找專家評估畫作修復，可能要花費百萬元、耗時一年以上。楊炳輝表示，從媒體上得知後，認為國會殿堂是國家門面之一，因為先祖是抗日志士，自己是台灣抗日家屬協進會成員，透過協會主動向立院表達願意免費修復。

畫家楊炳輝最近前往立法院修復毀損的巨幅國父遺像。(圖：楊炳輝提供)
畫家楊炳輝最近前往立法院修復毀損的巨幅國父遺像。(圖：楊炳輝提供)

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