連年「末段班 」 氣候變遷績效台灣倒數第7

圖為高雄林園石化工業區。記者劉學聖／攝影

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）正在埃及舉行，「德國 看守」等非政府組織公布今年「氣候變遷 績效指標」（CCPI），台灣較去年微升1名來到第57名，但整體表現仍被評「非常低」，排名倒數第7；中美兩大碳排放國分居51和52名，但表現也是「非常低」，另日韓也在後段班。

CCPI由德國看守、新氣候研究所與氣候行動網絡共同評比，依溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用、氣候政策等四大項，評比全球主要國家減緩氣候變遷表現。

台灣在氣候政策項目表現較好，列42名，但仍為「低」；溫室氣體排放、能源使用和再生能源三項目則皆獲「非常低」，排名在54到58名間。另台灣在再生能源裡的「再生能源目前趨勢」細項中，評比為「高」，是表現最好的細項。

負責評比的「德國看守」專家說，台灣雖已公布2050年淨零路徑，但未提出2030年中期減碳 目標，也缺乏實現目標的具體行動計畫。

評比指出，台灣持續依賴化石燃料產生能源，再生能源占比偏低，並批評台灣缺乏具體的石油與天然氣「逐步淘汰」計畫。「德國看守」盼台灣再生能源發展要更有企圖心，同時不應破壞藻礁等生態環境。

台灣連年居「末段班」，環團也批評，台灣對氣候議題「只有知但沒有行動」，提出政策卻缺乏具體措施跟短中長期進度，若再不提出2030年減碳目標，未來評比可能再受影響。

環保署回應，去年台灣、加拿大及南韓曾對評比提出疑問，記者會也有人質疑為何日本成績差，印度卻是第8名，去年還誤植中華民國人口數，直指評比方式有爭議，抹殺很多國家氣候變遷的努力，不具參考價值，但予以尊重，會持續以2050年淨零排放為目標，積極務實推動減碳工作。