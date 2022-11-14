立法院國父遺像終於修復 「年輕30歲」

立法院巨幅國父遺像修復後，畫家楊炳輝形容「國父年輕30歲」。（圖：楊炳輝提供）

爭議多時的立法院國父遺像終於修復，由以鄭成功與荷蘭對戰歷史畫而知名的畫家楊炳輝，從上周起展開修復，目前已經可以看到畫像中的國父因修復「年輕30歲」。

懸掛在立法院議場前方正中央的巨幅國文遺像，由畫家陳紫山所繪，距今已超過60年，由於就在立法院主席台後方，多年來見證國會殿堂多場大小「戰役」，受到波及也傷痕累累，最近一次是院會5月30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案時，爆發激烈朝野衝突，國民黨 立委朝主席台丟擲水杯抗議，意外砸損國父遺像，造成畫像中國父的衣服前襟處有一個約巴掌大小的破洞。

立法院巨幅國父遺像修復前，可以看到衣服前襟處有一個大洞。（圖：楊炳輝提供）

楊炳輝表示，日前初次前往檢視畫作，發現不僅灰塵滿布，積了厚厚一層，而且上面不只一個洞，算算大洞就有5處，小如BB彈打到的凹洞則有數十個。過去並沒有專業修復，可能是立院工作人員自行修補，畫作上有用針線縫補的痕跡，還有用膠帶貼補，「仔細看上面坑坑疤疤，實在慘不忍睹」，楊炳輝看了很不忍，馬上拿起水桶與布開始清灰塵。

「我在清的時候，包括國民黨與民進黨 立委及立院工作人員多人都在場，我邊清他們邊吵，」楊炳輝笑說，爭論的關鍵就是國民黨要修、民進黨不想修。三天後他再度前往，兩邊人馬還在吵，他加入討論後，開玩笑說「國民黨打破遺像，弄了一個洞，就是給民進黨『衝康（台語指故意搞鬼）』，怪不得從5月到現在民進黨不太順利」，發生了林智堅 論文事件、桃園球場坍陷等。

他並以自己多年作畫經驗為例，像畫鄭成功、媽祖像時，常會遇到一些「顯靈」的事，讓他不得不信邪，力勸民進黨「被衝康不吉利」。後來現場又有人笑說「如果真的這樣，會變成民進黨要修、國民黨不想修了」，最後在吵吵鬧鬧中，花了兩天時間，目前大致完成修復。

畫家楊炳輝最近前往立法院修復毀損的巨幅國父遺像。（圖：楊炳輝提供）

他表示，主要是以濕敷的方式撫平凹洞，太大的洞就以新的畫布從畫後方修補，並在清洗後，部分重新上色，讓國父的畫像看起來好像年輕30歲。等到顏料大約一個月後全乾，會再上一層油畫專用的保護漆，可以有效保護畫作，避免汙染與褪色，「希望之後不要再受傷了」。

楊炳輝先祖是抗日志士，自己是台灣抗日家屬協進會成員，之前以鄭成功與荷蘭對戰的一系列巨幅歷史畫作而知名。他利用考古的方式，蒐集多年的資料，甚至檢視台南古戰場挖出遺骨的傷痕，研究出當時使用的武器，才一一還原當年的景象。