退撫基金破產大限 恐提前5年 2046年引爆

明年7月「個人專戶制」的退撫新制上路，新進公教人員將另立新基金。(本報資料照片)

退撫基金財務攸關約104萬退休 及在職軍公教退休生活保障。根據退撫基金最新精算報告指出，因明年7月「個人專戶制」的退撫新制上路，新進公教人員將另立新基金，不再參加既有退撫基金，將讓財務惡化，使退撫基金提早5年、於2046年破產 。

軍公教年改於2018年7月上路，因年改有成，根據2019年公布的第7次精算報告，公務人員退撫基金破產年限已經延後。近期發布的第8次精算報告，因為年改挹注款增加、提撥費率調升，及近年退撫基金操作績效佳，讓退撫基金破產年限再延後10年、至2051年破產，但因明年7月起退撫新制上路，破產時間又提早5年，在2046年破產。

報告指出，由於年改挹注款增加，提撥費率自2021年提高為13%、2022年提高為14%、及2023年以後15%的前提下，公教人員及教育 人員基金首度收支不足年度皆出現在2035年；至於破產年分別為2051年及2048年。若和前一次精算報告相較，公務人員退撫基金破產年限延後10年，教育人員延後8年。至於軍職人員基金資產餘額皆維持正數，亦即軍職人員未來50年無破產問題。

銓敘部高層官員表示，退撫基金破產年限大幅延後、財務穩定維持二、三十年，要歸功於年金改革，以及近三年提撥費率由原本12%上限逐年調升至15%。

官員表示，明年7月1日上路的退撫新制雖會使退撫基金提前5年破產，但「公務人員退休資遣撫卹法」明訂，因退撫新制實施致既有退撫基金財務出現缺口，將由政府撥補。所以，現在逾67萬在職軍公教人員，可以放心。

自明年7月開始，新進公務人員、新進教師將另立新基金，不再參加既有退撫基金，勢將讓退撫基金財務惡化，使基金用罄年限提早。根據精算，公務人員基金首度出現當年度收支不足情形提早至2033年，2046年基金累積餘額開始出現負數，之後負數金額逐年上升。亦即公務新進人員退撫新制將影響基金現金流量，預估使基金用罄年度提早5年。

至於教育新進人員明年7月起另立基金，也有相同影響。精算報告指出，教育人員基金首度出現當年度收支不足情形提早至2033年，2044年基金累積餘額開始出現負數，之後負數金額逐年上升。