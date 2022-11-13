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NBA球星霍華德增台灣能見度 獵鷹接洽「甜瓜」安東尼

記者曾思儒／台南即時報導
「甜瓜」安東尼。(路透資料照片)
「甜瓜」安東尼。(路透資料照片)

NBA超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊，不只轟動全台，也吸引國際媒體關注，同屬T1聯盟的台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹樂見其成，獵鷹現在也有和10度入選NBA全球星賽的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）接洽，希望再有好消息。

除獵鷹總教練身分，劉孟竹也是NBA賽事球評，對「魔獸」的印象就是轉播到湖人時期的霍華德，「他是選秀狀元，國際上是超級巨星，來到台灣，我自己也覺得滿興奮，讓更多人關注T1。」他提到，不只是球員，身為教練，執教生涯可以和「魔獸」等級的選手對陣、設計策略，都是很好經驗。

劉孟竹提到，霍華德來到台灣，不只帶動雲豹話題和票房，對球團有百分百加分作用，帶來的「魔獸效應」對台灣籃壇也有正面效果，「其他NBA球員離開NBA後，台灣一定會成為一個選項，美國球員應該會詢問他，如果『魔獸』覺得台灣是不錯的地方，效應好的話，NBA球員會更願意投入。」

台鋼和燦星及亞果遊艇三方異業合作，獵鷹球員吳岱豪（右一）、胡凱翔（左二）和李漢昇...
台鋼和燦星及亞果遊艇三方異業合作，獵鷹球員吳岱豪（右一）、胡凱翔（左二）和李漢昇13日體驗遊艇行程。（記者曾思儒／攝影）

獵鷹現在也有和安東尼接觸，劉孟竹不諱言球團在董事長全力支持下正「積極爭取」，盼能再提高台灣籃壇在世界上的能見度。

獵鷹今天就要和雲豹交手，「魔獸」下周雲豹主場開幕戰才會正式亮相，不過獵鷹球員胡凱翔已經和曾經在SBL裕隆隊當隊友的雲豹後衛盧捷閔「打聽」霍華德狀態，他笑說：「聽說他（霍華德）狀況很好，之前看過他在魔術，完全沒想到他會來台灣。」

胡凱翔和吳岱豪異口同聲說，原本想像霍華德第一個選項肯定是中國大陸，來台成意外之喜，十分期待正式對決的時刻到來。

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