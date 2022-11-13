魔獸首戰場館老舊、漏水 館長：讓世界看台灣多爛

「魔獸」（Dwight Howard）加盟桃園雲豹，12日出席加盟記者會，親自決定譯名為霍華德。 (記者余承翰／攝影)

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，雲豹隊在昨天舉行「真・魔獸降臨」加盟儀式，並在記者會上進行中文譯名挑選，最終「魔獸」也選中霍華德作為中文名。霍華德將於11月19日在桃園國立體育大學綜合體育館首次登場，不過該場館被爆出有老舊、漏水的問題，引來「館長」陳之漢開直播痛批「讓世界看到台灣有多爛」。

網紅「館長」陳之漢11日開直播吐露內幕，表示自己在魔獸加盟前就已是雲豹的贊助商，昨晚和球團吃飯得知每場比賽球團花百萬元向體大承租場地，但場館卻有老舊、漏水等問題，起初校方承諾只要球團協助做體大內部其他整修，就會給予打折，沒想到做完後校方不僅翻臉不認，就連場地有問題也不修繕，還嗆聲「你不租其他人花大錢也要租」，指出直銷業者和宗教團體給的租金 更高，讓他嚴重懷疑體育大學不做體育，「現在是變直銷、宗教大學嗎？」

T1聯盟桃園永豐雲豹本季主球場國體大體育館。(取材自Google Maps)

館長透露球團請桃園市長去協調沒消沒息，跟校方反應也只說要慢慢跑流程，場館問題從地方到中央都沒人要管。他直言「國立體育大學是歸教育局 管的欸！公家單位當成營利事業來辦」，直播中他不斷飆罵髒話痛罵民進黨政府，點名行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦出來面對，也喊話總統蔡英文 出面幫忙，「要讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？我覺得我們台灣不應該是這樣」。

國體大校長邱炳坤也發出聲明，強調已經請校內同仁積極處理，務必要在賽事開打以前，提供符合球團需求的場地品質。

而來台三天在國內掀起「魔獸旋風」的霍華德，昨天正式在記者會上拿到屬於自己的雲豹12號球衣，而霍華德也不改幽默本色，不僅開場就用中文「你好嗎？」向球迷問後，在訪問與互動過程都透過誇張的表情與肢體動作讓記者會毫無冷場。

這次將長住在台灣至少半年，霍華德也強調將把握機會體驗台灣文化與美食，昨天記者會上他也嘗試了大腸麵線、肉圓、珍珠奶茶等小吃，並給出了「霍華德Like」的評價，不過身為職業球員的他也強調，一周只能「兩次」小小放縱。