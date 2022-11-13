2女檢出入招待所 黃錦秋調職 王涂芝待查

警政署政風室主任、高檢署檢察官 黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝，遭爆兩年前參加檢警聯誼餐敘後，受邀前往台北市一處銀樓地下室及信義區等地唱歌，法務部聲明表示，已將黃錦秋調離現職、並令廉政署調查，王女由新北地檢署分案調查中。

知情人士透露，兩人受邀前往的私人招待所位於信義路，要進入必須先通過一樓銀樓，左邊有個玻璃門，門上還有電子密碼鎖，密碼是四位數幸運數字，開門走進地下室後，印入眼簾的是一個「交誼廳」，左邊有一個包廂，包廂內有兩張桌子，裡面有視聽設備，可以唱歌喝酒，相當私密，包廂幾乎每天客滿，不少台北市警官是座上賓。

據了解，銀樓招待所主人綽號「小涂」，因為曾遭遇強盜案件，特別喜歡結交警界友人，被控性侵 遭停職的中正一分局前陳姓偵查隊長就是其中一人；最近因招待所事件浮上檯面的聞人「茶古邱」，傳聞與黃錦秋交情不錯。

「小涂」財產被搶當年，意外遭查獲牽涉兩千萬元地下匯兌，被台北地檢署依違反銀行法起訴，一審無罪、二審判有罪。

據指出，王涂芝與黃錦秋有師徒情誼，黃錦秋又與新北市刑大黃姓高階警官交好，兩年前那場信義路招待所聚會，王女應是被黃女帶去，但不知該地點「水很深」。

消息指出，本月初王涂芝指揮刑事局偵辦名模錢帥君男友郭哲敏與林秉文洗錢案，讓原本也已立案的調查局嚇了一跳，調查局上周四（10日）找王涂芝協調，希望是能與刑事局共辦，但王涂芝認為調查局卷證資料薄弱，案情又與刑事局重疊，指示併案辦理，此舉引發調查局不滿，雙方最後鬧得不愉快收場。

更引發議論的是，黃錦秋是法務部長蔡清祥三年前欽點接任警政署政風主任的人選，前不久更傳出她有望接掌廉政署主秘，王女則是蘆洲角頭「鱸鰻」林秉文洗錢案承辦檢察官，如今雙雙被爆出與警方出入招待所。

法務部指出，檢察官參加檢警聯誼餐敘及受邀至台北市某處銀樓地下室及信義區唱歌，當時現場有何人在場等相關內容，現均調查中。2020年1月，警政署政風室在極品軒餐廳舉辦尾牙，餐後新北市刑大邀約黃錦秋與王涂芝去招待所唱歌，現場除兩名檢察官外，其他人都是警察 。