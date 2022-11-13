台南選前槍擊案 角頭洩憤？ 警疑有藏鏡人

台南學甲工業區廠房遭槍擊，玻璃彈痕斑斑。（記者謝進盛／攝影）

民進黨 台南市議員謝旺財服務處與蔡姓業者的工廠，10日凌晨遭歹徒掃射88槍，檢警緝拿槍手之際，網路論壇PTT出現爆料文，指有名角頭不滿「遭人借名施壓光電業者撈錢，卻把帳算在他頭上」，憤而教唆開槍，消息傳出地方議論紛紛，有人說是選前黑函，但警方認為歹徒分工細膩，不排除有幕後藏鏡人。

謝財旺說，之前遭網軍黑函攻擊，也報案追查，雖查到散播謠言的人，但案件拖延許久、預料不會重罰，這個謠言他有聽說，但內容連看都不想看。

專案小組指出，目前仍在過濾相關情資，比對歹徒逃逸路線，要追緝槍手到案才能釐清；至於選前發生如此重大槍擊 事件，對象又是地方政壇重量級人士，現階段就是確保當事人安全、一一把涉案人逮回，但沒有要對網路爆料文章進行查辦。

台南學甲重大槍擊案後，國民黨 台南市長候選人謝龍介曾指歹徒行徑猖狂，更推斷恐怕是和種電利益有關，批評市長黃偉哲施政不利；黃偉哲競總批謝刻意誤導辦案方向，進行政治操作。

連日來這篇爆料文章發酵，爆料人貼了放有「紅龜粿」照片並留言表示，這次會有人開這麼多槍，起因是有人找上某知名上市能源公司、以某角頭名義勒索「九位數地方回饋金」。

爆料者稱，這事傳到因案跑路的角頭耳裡，當然氣炸了，因為「都在跑路了，怎麼可能還有時間去勒索」，放話要給假借名義撈錢的人好看，結果被影射者透過警界影響力，去向角頭家人施壓，才造成角頭決定把事情鬧大。

檢警指出，「警方配合特定人士栽贓通緝犯絕不是事實」；台南市警局長方仰寧說，目前逮捕一名郭姓接應共犯，也鎖定一名有重大刑案前科對象，不過歹徒刻意躲避監視器，「且至少拆卸更換兩次車牌製造斷點」，要花時間追查。