不回中國拍戲 李立群：大陸房產快賣掉了

李立群已經告老退休，不會再去大陸拍戲。（本報資料照片）

資深老戲骨李立群7月回到台灣，近日不僅坦言「大陸房子都快賣掉了」，而日前被拍到現身在新竹縣長參選人與關西鎮候選人聯合競選服務處，他被問到是不是助選？李立群澄清直呼，「我就住在關西鎮，就是地頭蛇的地方我去應酬一下，談不上助選。」

他說剛從大陸回來被台灣酸民罵「牆頭草」，他火大說：「我是去發揮台灣人文化底蘊，默默演戲等於文化交流，我丟台灣人臉了嗎？我在那邊演戲沒有不受歡迎啊？你們這些人眼睛看哪去了？」他也說大陸一些小粉紅，「在我心目中就是義和團。」他希望台灣和大陸都強，兩岸和平，「我們和平，這樣別人就慌了。」

李立群接受訪問時坦言，在大陸的房產都快賣掉了，「老共沒有那麼卑鄙，廣電局是沒有嫌棄過我的，其實對他們是感恩的，如果不允許我們境外演員演戲，一個條子就可以了，這麼多年讓我們跟廣大的觀眾在空中相會，讓我們養家活口，我也沒讓台灣人丟臉，發揮台灣人的底蘊很好啊。」，所以不用擔心大陸房子被收走，「老共不玩這個，會割韭菜也是有原因的。」他說希望大陸和台灣都強，希望兩岸和平，「我們和平，這樣別人就慌了。」

李立群透露他已經70歲，退休 後目前住在關西山上，除了餵貓、射擊就是煮飯，「我不會去大陸拍戲了，除非有很重要的，我出生在台灣，我會老死在我的故鄉，大陸跟我情感也很深厚，我爸媽葬在那裡，我不是一般的台灣人，我有罪嗎？」也表示不怕酸民轟，「他們已經都走火入魔了」。

而聊及日前故宮打破寶物，李立群激動說，「打破一毛也不行，不是錢的問題，那是很重要、精神象徵的東西，院長沒有下台我覺得很奇怪，我要管我就天天抱著，怎麼會把箱子弄翻了？先把責任推給別人算什麼」，之後笑說，「我真的是年紀大講話越來越直」。