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明年GDP保3落空 台經院下修至2.91%

記者葉卉軒／台北12日電
台經院預測，台灣今、明年經濟成長率分別為3.45%、2.91%。圖為高雄民眾到鳳山區一處賣場採買民生用品。(中央社)
台經院預測，台灣今、明年經濟成長率分別為3.45%、2.91%。圖為高雄民眾到鳳山區一處賣場採買民生用品。(中央社)

全球景氣悲觀，台經院昨天下修2023年經濟預測「不保3」，2023年GDP成長率為2.91%，較2022年更新後3.45%減少0.54個百分點。台經院示警，明年出口、投資都不會那麼好，將靠內需消費支撐，面對的是低成長、中通膨外冷內溫的經濟情勢。中經院10月間預測2023年經濟成長率2.81%，都在3以下，顯示2022年景氣逐季直下趨勢將持續到明年。

美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢減緩，激勵股市大漲，景氣真露曙光了嗎？台經院院長張建一說，通膨不可能降那麼快，這次供應鏈問題很大，苦日子可能不只到明年，未來兩年，甚至4年，全球經濟都是低度成長，甚至有衰退疑慮。

對於明年「保3」落空，國發會龔明鑫表示，市場普遍預期明年上半年還在進行庫存去化，若去化順利，最晚第二季告一段落，下半年可回復正常狀況，「不用太悲觀，經濟是瞬息萬變，大家一起努力」。

龔明鑫表示，政策上還是會朝穩住內需、擴大財政、推動公共建設等方向執行。不過，明年有三大挑戰必須留意，一、美國升息造成需求減緩，二、俄烏戰爭衝擊供應鏈穩定並造成物價上漲，三、中國大陸清零政策導致經濟可能下行。

他說，美國最新發布的物價上漲率已有收斂，看起來比原先預期稍微好一點，市場持續關注美國聯準會（Fed）是否因此調整升息政策，至少目前大家的解讀是正向的；俄烏戰爭局勢趨於和緩，現在唯一較不確定的是中國大陸的情況，如果這部分能釐清，未來經濟局勢將更清楚、明朗。

台經院昨天舉行「2023年景氣展望與產業趨勢研討會」，台經院董事長吳中書表示，預估全球整體經濟動能低迷會延續滿長一段時間，至少到明年第二季，在各國升息、美中角力、地緣政治、能源價格波動等因素相互交叉影響下，也讓明年景氣充滿不確定性。

張建一指出，美國是全球最大消費國，明年美國可能面臨的經濟衰退，對於民生必需品的需求不會減少，但奢侈品和3C產品部分可能就會有影響，就會衝擊台灣ICT產業出口，高階製程雖不受影響，但電腦、筆電等終端需求降溫就會影響到上游零組件，還有成熟半導體製程也會受到衝擊。

台經院表示，國際主要預測機構皆認為2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，而這也將影響台灣進出口與投資表現，所幸本土疫情衝擊已漸淡化，政府相關防控措施大幅開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐由外銷轉內需，因此2023年台灣經濟成長主要仰賴民間消費支撐，但經濟成長幅度將較2022年低。

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