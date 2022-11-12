未「去中國」？台國小社會課本首度3家遭退

國教院近期審查2023年小學5年級社會科課本，南一、康軒與翰林3大本土教科書商被退回重編。圖為小學生與課本。(本報資料照片)

國教院日前正審查112學年（2023年）小學五年級社會科教科書，但有教科書業者指出，審查委員要求出版社須將台灣史放入東亞史脈絡，一次退回三家出版社要求重編。業者擔憂，國教院要求的編排方式失去時間軸，小學生恐難以理解，更涉及去中國化。

本報系聯合報報導，教科書出版商南一、康軒、翰林等日前著手將小學五年級教科書送至國教院審查，主要提供對象為明年升小五的學生使用，但未料出版社均接獲通知，要求小五課本上下冊須重編，也是三家出版社首度被一次退回。

其中一家出版社私下表示，審查委員要求將台灣史放入東亞史的脈絡，並要求以「變遷及因果」等四大主題軸編排，拋棄了時間軸，也有去中國化的疑慮，幾乎重演了三年前高中歷史課本的狀況。

國教院回應，社會課綱並未去中國化，而是讓學生從單一區域，導向全球互動的系統性思考，並讓歷史擺脫為特定意識形態或灌輸國族觀念。

台北中國時報報導，南一書局發言人黃安志表示，國教院來函十分模糊，內容主要是編審委員認為目前所編的教科書與課綱精神有段距離，因此要求將台灣、中國大陸、日本 與韓國等歷史放在東亞史脈絡，讓學生能理解歷史事件的連動關係，但國小學童不具相當程度的基礎文史知識，擔心不按照時間軸呈現內容，恐讓教學變得混亂。

黃安志也說，編書還是得考量是否符合課堂需要，如今國教院10月底通知12月得完成重新編書的工作，各校又將在明年3到4月選書，實在很擔心無法如期完成任務。不過團隊還是會致力在12月底到明年初送審，希望能獲得審查委員認同。

康軒出版社發言人許牧民提到，這是首度出現三家教科書商都被要求重編的情況，目前收到的公文並沒有清楚說明審查未通過的理由，「我們也很納悶，怎麼會這個樣子」，現在正全力爭取與國教院溝通，才能知道接下來該怎麼做。

報導說，一名曾在國教院任職的人員表示，教科書審查過程極度細瑣，行文給書商的公文也無法寫得很具體是哪裡不符合規定，但院方基本態度是不要「以審代編」，不過既然官方不敢清楚交代退書原因，想必就是與去中國化政策有關。