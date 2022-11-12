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外資熱錢大舉匯回亞洲 台幣強升4.95角 23年來最猛

記者楊筱筠／台北12日電
新台幣匯價升破31.5元關卡，終場收在31.41元。(本報資料照片)
新台幣匯價升破31.5元關卡，終場收在31.41元。(本報資料照片)

美國10月CPI數據降溫，外資昨日熱錢大舉匯回亞洲，台北股匯市上演雙漲行情，外資至少淨匯入7億至8億美元，匯市爆出24.04億美元巨量，新台幣匯價升破31.5元關卡，終場收在31.41元，單日狂升4.95角，升值1.58％，升幅創2000年1月4日以來，近23年新高。

昨天新台幣收盤寫下近兩個月新高，盤中一度觸及的31.298元也寫下近兩個月盤中高價。本周新台幣累計升值7.75角，升幅2.47％。匯銀主管指出，若熱錢持續匯入，未來一周有機會挑戰31元整數關卡。

根據央行統計，美元指數昨日單日貶值2.44％，台灣主要出口對手國韓元強彈4.48％，日圓也強升3.61％，人民幣升值2％，星元升值1.82％，新台幣單日升值1.58％，並非亞幣中升值表現最突出，因央行有進場略為調節。

匯銀主管表示，外資昨天大舉匯入，主要反映美國10月CPI數據低於預期。本周外資陸續回補台股，昨天美國公布10月CPI低於預期，市場更是充分反映樂觀心理，包括預期Fed不但會放緩升息，利率走升空間也可能低於市場預期。

匯銀主管說，昨天出口商被嚇到了，這波新台幣升值太快速，大家還在等會不會回到32元的甜蜜價。新台幣昨日以31.65元開盤後，一路升破31.5元、31.4元、31.3元關卡，盤中最高強彈6.07角至31.298元，匯銀主管指出，這導致昨日出口商出手量縮，賣不下去，多站在觀望局面。

反觀進口商逢低出現買盤，加上央行進場略為調節，阻止新台幣單日升值過於快速，新台幣終場以升值4.95角收在31.41元，寫下近兩個月新高價，並連續三個交易日站穩31元字頭。

雖然美元指數走弱，惟匯銀主管認為，現階段還不能斷定國際美元就此走弱，兩大條件目前都沒有發生，第一，Fed停止升息；第二，全球景氣開始復甦，且腳步超過美國。

央行 指數 升息

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