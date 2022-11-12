1根菸燒掉39億 楊梅倉儲大火臨時工被訴

桃園家樂福楊梅物流中心大火，濃煙直竄天際，廠房付之一炬，損失高達39億台幣。(本報資料照片)

桃園市楊梅區的家樂福物流中心3月14日發生大火，廠房付之一炬，損失高達39億台幣（約1.25億美元），肇因竟是許姓拆櫃臨時工亂丟菸蒂，引燃木棧板所致。桃園地檢署昨依失火燒毀建築物罪起訴許男。至於大火產生長達月餘的濃煙焦臭，空汙影響有仁美國中、桃園仁愛之家、埔心牧場及附近12個里，21件受影響補償案已全部達成和解。

家樂福公共事務部長陳依芳說，雙方有簽署賠償同意書，賠償金額有保密協議，無法告知。

桃園市議員涂權吉表示，這場大火對地方造成傷害，起訴這名工人他也無法負責，希望未來政府在這些大型倉儲的場域可以更嚴格把關；高榮里長陳秀雲指出，家樂福也是受害者，後續有給予補償，事件能圓滿落幕就好。

家樂福楊梅物流中心去年7月甫完工啟用，是家樂福最先進的智慧物流中心，廠房存放大量乾貨、百貨、家電和電器商品，這場大火，不僅貨物毀損，物流中心有一半結構塌陷，面積多達1萬2000平方米，損失慘重。

災害也影響附近居民生活，桃園市長鄭文燦命楊梅區公所協調家樂福賠償居民損失。至於中心大火原因，桃園檢警調查是人為疏失造成，主要責任在物流中心許姓拆櫃臨時工身上。

起訴指出，許男（23歲）應注意抽菸後確實熄滅火星 ，卻疏於注意，分別於3月14日清晨6時58分、7時7分兩個時間在常溫倉儲棧板暫存區抽菸後，隨手將菸蒂棄置現場即離開，約莫7時16分，抽菸位置旁的棧板就起火燃燒。

許男辯稱，不曉得菸蒂的火星會引起大火，也被嚇一跳；檢方調閱監視器，確認事發當時，起火點僅許男一人抽菸，抽完離開不到10分鐘，現場棧板就起火燃燒。檢方昨將許男依涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪和失火罪起訴，建請從重以失火燒毀建築物論罪。