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藍批動員幫派分子黑化桃園 綠：蹭聲量 不該造成恐慌

記者陳俊智、朱冠諭、翁唯真／桃園12日電

蔡英文總統前晚到桃園市幫候選人鄭運鵬站台，竟有民眾帶玩具槍還不服盤查，遭逮捕送辦。藍營批綠營多次動員幫派分子「黑化桃園」，鄭運鵬陣營昨回嗆藍營「蹭聲量」，不該造成社會恐慌。國民黨桃園市長候選人張善政說，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌跑各地輔選，已造成維安壓力，珍貴警力應用於顧治安而非顧輔選。

鄭運鵬陣營前晚舉辦造勢，24歲江男在會場外被警方盤查，卻拒絕配合與警方對峙，甚至掏出1把玩具槍。警方調查，該玩具槍是使用俗稱BB彈的塑膠子彈，雖未違反槍砲罪，但拒盤查和挑釁行為已涉嫌妨害公務，依法送辦，江男以1萬元交保。

桃園市議員詹江村在臉書質疑，鄭運鵬造勢場合多次動員幫派分子，是想徹底黑化桃園？鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞昨回嗆，再怎麼蹭聲量，都不該消費桃園治安及第一線警員辛勞。

張善政昨肯定員警很快控制情況，但話鋒一轉說，蔡英文、蘇貞昌不斷到各地輔選，造成很大的維安壓力，最近才發生台版柬埔寨事件，警力非常珍貴，不該花這麼多在輔選維安上，要花在刀口上，顧好治安。

鄭運鵬說，所有國家元首輔選時，都有相當的維安規格，前幾個月日本前首相安倍晉三才遇刺，每個國家的維安都會加強，選舉最後關鍵時刻，不管是玩具槍或任何有威脅性的東西，希望所有選舉場合都不要再出現。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶說，選舉最後關頭，應行政中立以治安為優先；對於大咖常到桃園輔選，她說，藍綠差距小，綠營從全黨救1人到全黨護1人，難免會心急。

蔡英文 幫派 張善政

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