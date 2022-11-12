我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

兩岸企業家峰會 劉兆玄月底赴陸

記者陳政錄／北京12日電

今年兩岸企業家峰會年會預定12月20日在廈門舉行，為維繫兩岸經貿交流，峰會台方理事長、行政院前院長劉兆玄預計本月底率峰會台方秘書處組團赴陸，首站北京預計會見大陸涉台高層，接著一路往南，前往兩岸企業家峰會南京永久會址、台商聚集地等考察，最後到廈門出席年會，這將是中共20大後，首個訪陸的大規模台灣工商代表團。

兩岸企業家峰會是兩岸目前仍定期舉辦年會，以及各類產業合作論壇的最高層級經貿、企業家交流平台，峰會內的產業合作推動小組等成員，由台灣各大工商團體菁英所組成。

2019年時，兩岸企業家峰會由陸方在南京主辦，時任台方理事長蕭萬長率團赴陸會見大陸全國政協主席汪洋。新冠疫情爆發後，2020年、2021年年會改為在兩岸分設會場模式「雲連線」。

據透露，劉兆玄擬於11月29日率團抵達北京，隨行的還有副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘和秘書處成員，會內產業合作推動小組部分代表等，待解除隔離後，將借重兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍過去在北京市委書記任內的人脈展開參訪，可能與汪洋、大陸國台辦主任劉結一等涉台高層甚至「新一屆主要領導層成員」會面。

知情人士透露，兩岸企業家峰會台方代表團一行預計一路往南，參訪台商密集地區，並到南京參加2019年奠基的兩岸企業家峰會（大陸）永久會址啟用儀式，舉辦交流成就展覽等，最後到廈門出席年會。

這將是劉兆玄出任兩岸企業家峰會台方理事長後首次率團訪陸，也是中共20大召開後，第一批登陸的大規模台灣工商代表團。有台商說，先前還有其他工商團體計畫在相似時間訪陸，一同出席年會，但情況已不明朗。

知情人士說，在海基、海協兩會協商停頓已久下，大家都期待兩岸企業家峰會能持續交流，為經貿帶來正面效益，如今因疫情這麼久沒來，他們（峰會）也想藉此機會安排久一點，跟台商、陸方多些交流。

北京 疫情 20大

上一則

蔡英文澤倫斯基小布希16日視訊同台 談為自由奮戰

下一則

布希、蔡英文、澤倫斯基 16日視訊

延伸閱讀

COP27峰會拚減碳 僅28國提2030新目標 中美歐都沒交

COP27峰會拚減碳 僅28國提2030新目標 中美歐都沒交
港GDP連縮3季 財爺：全年數字難樂觀 預告再辦金融峰會

港GDP連縮3季 財爺：全年數字難樂觀 預告再辦金融峰會
7日起 港澳團客、陸籍研修生開放赴台

7日起 港澳團客、陸籍研修生開放赴台
兩岸企業家峰會論壇 推動12億美元投資 簽約台資項目達24個

兩岸企業家峰會論壇 推動12億美元投資 簽約台資項目達24個

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。（取材自曾煜閎臉書）

台灣志願兵戰死烏克蘭 遭爆欠債百萬 網友：不要汙名化

2022-11-05 07:18

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃