兩岸企業家峰會 劉兆玄月底赴陸

今年兩岸企業家峰會年會預定12月20日在廈門舉行，為維繫兩岸經貿交流，峰會台方理事長、行政院前院長劉兆玄預計本月底率峰會台方秘書處組團赴陸，首站北京 預計會見大陸涉台高層，接著一路往南，前往兩岸企業家峰會南京永久會址、台商聚集地等考察，最後到廈門出席年會，這將是中共20大 後，首個訪陸的大規模台灣工商代表團。

兩岸企業家峰會是兩岸目前仍定期舉辦年會，以及各類產業合作論壇的最高層級經貿、企業家交流平台，峰會內的產業合作推動小組等成員，由台灣各大工商團體菁英所組成。

2019年時，兩岸企業家峰會由陸方在南京主辦，時任台方理事長蕭萬長率團赴陸會見大陸全國政協主席汪洋。新冠疫情 爆發後，2020年、2021年年會改為在兩岸分設會場模式「雲連線」。

據透露，劉兆玄擬於11月29日率團抵達北京，隨行的還有副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘和秘書處成員，會內產業合作推動小組部分代表等，待解除隔離後，將借重兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍過去在北京市委書記任內的人脈展開參訪，可能與汪洋、大陸國台辦主任劉結一等涉台高層甚至「新一屆主要領導層成員」會面。

知情人士透露，兩岸企業家峰會台方代表團一行預計一路往南，參訪台商密集地區，並到南京參加2019年奠基的兩岸企業家峰會（大陸）永久會址啟用儀式，舉辦交流成就展覽等，最後到廈門出席年會。

這將是劉兆玄出任兩岸企業家峰會台方理事長後首次率團訪陸，也是中共20大召開後，第一批登陸的大規模台灣工商代表團。有台商說，先前還有其他工商團體計畫在相似時間訪陸，一同出席年會，但情況已不明朗。

知情人士說，在海基、海協兩會協商停頓已久下，大家都期待兩岸企業家峰會能持續交流，為經貿帶來正面效益，如今因疫情這麼久沒來，他們（峰會）也想藉此機會安排久一點，跟台商、陸方多些交流。