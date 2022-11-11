立委推將閩南語改「台灣台語」

文化部日前發布「國家語言發展報告」，指政府機關未來相關文書資料，建議優先使用「台灣台語」，未來甚至可能涉及教科書修改，但口語名稱尊重各界使用。(本報資料照片)

文化部日前發布「國家語言發展報告」，提及行政院要求各機關相關文書資料，應優先使用台灣原住民 族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語。立委王婉諭昨於立法院教育委員會質詢說，目前不論是教育部 或文化部迄今仍稱「閩南語」而非「台灣台語」；文化部長李永得回應，文化部會全面檢討，1個月內改正。

文化部9月發布國家語言發展報告，這是國家語言法2019年7月施行後，文化部首次依規定提出相關報告。報告指出，台灣台語在世代間的使用率降近6成，台灣客語則降7成，台灣原住民族語和馬祖語更是降了9成，台灣手語亦僅有5成以下的聽語障人士能夠流利使用。

為使政府機關能順利推動國家語言復振工作，提出「口語名稱」及「書面建議用語」等兩建議名稱。在口語方面，尊重各界自由使用；書面建議用語則並列提出，提供政府機關推動相關政策或業務時參酌使用。例如台灣原住民族語、原住民族語並列；台灣台語、台語、台灣閩南語也並列。

但報告也特別備註，行政院在8月核定報告時發函提出，各機關於未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語的相關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」。

王婉諭說，目前不論是教育部或文化部的兒童未來館，仍稱「閩南語」而非「台灣台語」。李永得說，因這些書面名稱的確定，兩個月前才定調，文化部會全面檢討，1個月內改正；至於其他部會將會協調，這可能還涉及教科書修改，文化部會協調相關部會。教育部昨截稿前則尚無回應。

王婉諭也質疑，閩南語（台灣台語）是最多人使用的語言，卻沒有專責機構推動？李永得說，多元文化的意義，是對於弱勢的文化，國家要用更多資源支持。他認為台灣台語若要推動專責機構，如建置台灣台語語言發展中心，可能會出現更大的困擾。

目前初步讓教育部負責學校體制內的台灣台語教育，體制外由文化部負責。