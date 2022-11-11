台南2地遭掃射88槍 綠將競選總部挨轟

台南市議員謝財旺服務處10日晨遭人持衝鋒槍瘋狂掃射，10秒連開30槍，服務處千里眼神像嘴巴「含住」一顆子彈。(記者謝進盛／攝影)

一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，囂張行徑震驚政壇。該工廠原為民進黨 中執委郭再欽所有，郭再欽、謝財旺素有交情，謝的女兒謝舒凡今年代表民進黨參選市議員，地方研判這起警告意味濃厚的槍擊 案若非與選舉有關，就是重大利益糾葛引發。

兼任民進黨台南市黨部財務長的郭再欽表示，工廠已不是他的，他只是市長黃偉哲的支持者，大嘆遭受無妄之災。市警局長方仰寧說，警方以車追人發現槍手變換車牌犯案，研判有人接應，全力追緝；警方並已派隨扈保護謝財旺父女，並提供防彈背心。

高雄市3天前才發生黑幫談判開15槍造成兩人受傷的事件，高雄市警方迅速破案起出4長、4短共8把黑槍；行政院長蘇貞昌前天在治安會報講重話，「誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊。」未料昨凌晨台南就發生更嚴重的槍擊事件。

警方調查，1名中等身材男子，昨天凌晨2時58分騎機車抵達學甲工業區一家工廠前，持衝鋒槍掃射58槍；8分鐘後，凌晨3時6分，轉往謝財旺學甲區服務處，朝鐵門掃射30槍。

案發時工廠沒人，昨天上午8時工人上班，才發現建物彈痕累累；謝財旺服務處大門遭掃射，子彈射進屋內，供奉在神明廳的神像「千里眼」嘴巴、「順風耳」底座均中彈；謝舒凡當時睡在神明廳後方，聽到疑似鞭炮聲起身察看，立即通知父親報警。

昨天是市長選舉正式開跑第一天，歹徒持槍掃射引發治安敗壞討論。國民黨 台南市長候選人謝龍介認為槍手針對性強，猖狂行徑讓台南如同無政府狀態，質問市長黃偉哲「睡醒了嗎？」他說，民進黨主席蔡英文上周才在中常會宣示要「終結黑金」，自家中執委黑金結構、民進黨「黑道治國」就曝光。黃偉哲競選總部發言人呂維胤批謝對於偵辦中刑事案件政治操作，非常不足取，要謝不要誤導辦案方向。

地方人士則表示，郭再欽與謝財旺素有交情，且是地方聞人，研判除選舉因素，衍生的利益糾葛也是可能原因之一。

郭再欽除是民進黨現任中央黨部執行委員，也是民進黨台南市黨部財務長，地方人士說，郭早期進口農產蒜頭起家，後來經營爐石獲利，背後利益驚人；2015年所開設的工廠捲入爐渣（石）非法回填，被環保局告發。郭與台南市長黃偉哲熟識，黃當選市長後，郭行事轉趨低調，住到台南市區，偶爾才在學甲出現。

謝財旺歷任學甲鎮代表會主席、學甲鎮長，縣市合併後三屆台南市議員，與黃偉哲也有相當交情；本屆強力支持學甲動保園區落腳地方，且堅持己見，引起反對者一片撻伐。事件沸沸揚揚迄今已經近二年。