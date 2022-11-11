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魔獸哈沃德抵台 4場6萬張門票售罄

台灣新聞組／台北11日電
NBA超級球星「魔獸」哈沃德（右）10日晚抵台，將於12日在台北喜來登大飯店舉行「真魔獸降臨」加盟桃園永豐雲豹記者會。(記者黃仲明／攝影)
NBA超級球星「魔獸」哈沃德（右）10日晚抵台，將於12日在台北喜來登大飯店舉行「真魔獸降臨」加盟桃園永豐雲豹記者會。(記者黃仲明／攝影)

NBA超級球星「魔獸」哈沃德昨晚抵台，將於明天在台北喜來登大飯店舉行「真魔獸降臨」加盟桃園永豐雲豹記者會。18年美國職業生涯曾8度入選NBA明星賽的他，將成為台灣籃壇史上資歷最顯赫的洋將。

哈沃德預計19日於雲豹主場國立體大綜合體育館進行來台首秀，並已經在T1聯盟引發搶票潮，不僅雲豹在今年的4場主場賽事、共計6萬張門票銷售一空，創造上千萬的票房收入，也有多場客場賽事門票售罄。「魔獸效應」已連帶提升T1聯盟聲勢。

T1聯盟桃園永豐雲豹隊宣布簽下NBA超級巨星「魔獸」哈沃德，在台灣籃壇掀起一陣炫風，PLG新北國王隊總經理毛加恩、球員工會理事長楊敬敏昨天表示，哈沃德加盟對整體大環境是好事，不過洋將選擇必須視球隊的補強需求。

哈沃德將在10日晚搭機抵台加盟雲豹，不僅已經在T1掀起搶票潮，也被認為將對台灣籃壇產生與當年中華職棒相似的「曼尼效應」。

楊敬敏表示，站在球員與工會的立場，哈沃德的加盟代表台灣籃球環境受到肯定，過去NBA球星可能會把中國大陸CBA當作第一目標，有這樣的例子後，相信往後球員想到海外討生活，台灣也會是他們的選擇，這對整體環境是好事。

不過楊敬敏也認為，各隊尋找洋將都有不同考量，不見得需要找很大咖或是個人能力很強的球員，「球團考量是尋求能夠幫助球隊或是欠缺的球員，去年我們補進湯瑪士就是很好的例子。」

毛加恩指出，哈沃德赴台確實對球迷很有吸引力，甚至能讓過去只看NBA、不看台灣職籃的球迷也關注，PLG目前仍規範上場兩名洋將月薪不得超過4萬美元，可能無法跟進，但林書豪，甚至林庭謙這樣的華裔或是本土球員，並不受薪資限制，更是他們希望爭取的目標。

NBA 國王隊 林書豪

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