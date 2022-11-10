我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

遭廢止立案 婦聯會獲勝 內政部要上訴

記者林孟潔、鄭媁／台北10日電

中華民國婦女聯合會未在政黨法施行後兩年內轉換為政黨，被內政部廢止立案並要求清算財產，婦聯會不服提行政訴訟，台北高等行政法院昨認為政黨法規定範圍不包含婦聯會等一般性政治團體，內政部貿然廢止立案適用法令有誤，判決婦聯會勝訴，撤銷處分和訴願決定。內政部昨表示遺憾，將依法提出上訴。

婦聯會先前也以「內政部函文要求婦聯會修正章程」為訴訟標的，提行政訴訟，北高行上月27日已判決婦聯會勝訴，認為內政部侵害婦聯會會員結社自由，處分不合法。

婦聯會表示，行政法院是人民權益受損時唯一的仲裁者，北高行兩個庭對於政黨法過當戕害「非以參選為目的之政治團體」看法一致，應引為司法典範；兩庭法官對於憲法保障的人民權益均能堅持捍衛，不為勢劫，不受政治干預，令人深為感佩。

婦聯會依人民團體法立案登記為全國性政治團體，政黨法施行後，婦聯會未在期限內轉換成政黨，2020年4月27日被內政部廢止立案，要求辦理清算；婦聯會不服，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

北高行認為，政黨法施行之後，沒有排除適用人團法「一般性政治團體」的規定，現行法律仍允許人民成立、經營政治團體，且受憲法結社自由、表現自由的保障。

北高行根據立法理由等資料，認為政黨法從不是要迅速、立即消滅現存的政治團體，而是要透過社會團體法等配套立法，漸進式將政黨與一般性政治團體分流規範。

判決指出，婦聯會是不以參與選舉為目的的一般性政治團體，應不得依政黨法廢止立案，內政部貿然處分婦聯會廢止立案，要求辦理清算，適用法令有誤。

內政部說，北高行採限縮政黨法適用對象，判決見解是否僭越立法院職權，應予慎思。期待最高行政法院能本於法律專業作成判決，正視民主轉型、政黨政治環境長遠發展的需要。

內政部 中華民國

上一則

再傳求職詐騙 科大生被囚遭虐 網怒：總統在哪

下一則

高虹安密會國民黨新竹縣長楊文科 另類藍白合？

延伸閱讀

警大校長陳檡文會黑道 警政署長：未報備

警大校長陳檡文會黑道 警政署長：未報備
「美國小姐」不准跨性別佳麗參賽 上訴法院裁定勝訴

「美國小姐」不准跨性別佳麗參賽 上訴法院裁定勝訴
發現違憲太晚 因疫情不在籍投票放行

發現違憲太晚 因疫情不在籍投票放行
新聞評論／陳時中消費梨泰院 令人難忘鄭文燦林智堅

新聞評論／陳時中消費梨泰院 令人難忘鄭文燦林智堅

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替