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軍紀輕判管不動 防長邱國正：贊成恢復軍審法

記者洪哲政／台北10日電
國防部長邱國正。(記者曾原信／攝影)
國防部長邱國正。(記者曾原信／攝影)

針對國軍將恢復徵兵制，國防部長邱國正昨天在立法院披露，此案已與各部會有共識，確認後會按程序公告；有立委質詢要求對恢復「軍事審判法」表態，邱國正說「我個人當然贊成」，但目前仍有程序問題，因此無法打包票。

2013年7月，陸軍下士洪仲丘於禁閉室死亡引發抗議，立院於同年8月三讀修正通過「軍事審判法」部分條文，導致軍人非戰時犯罪改交一般司法機關處理，各級軍檢署、軍事法院裁撤，現行軍審法幾無實質作用。

立法院外交及國防委員會昨邀請邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規畫」。國民黨立委吳斯懷質詢提及洪案效應，並表示軍審法修正近十年來，許多軍紀案件在普通法院遭輕判，他接獲軍中陳情，稱此導致基層幹部領導不敢管、不能管、管不動部隊，對國軍士氣及領導統御都有直接影響。

吳斯懷列舉近5年來32件軍中案件，包括東引防區有二兵休假返台為陪女友過生日逾假，司法判其沒有逃亡意圖無罪；關指部士兵在女排長的牙刷塗精液也無罪；裝甲旅官兵逾假記大過，乾脆跑回民間上班，最後也是判無罪。

對於立委質詢是否同意恢復軍審法，邱國正指出，軍法當然是「利刃」，有利領導統御，只要依程序走，就不會有濫用問題，「我個人當然贊成」，但有（立法）程序問題，他不能打包票；若違法犯紀，就依法來辦，該撤職、汰除，馬上處理。

國防部法律事務司司長沈世偉表示，過去軍法院檢執行的偵查、審判、監所執行等業務，現在沒有做，而是在源頭作教育宣導。

立委進一步質詢役期延長，為何至今沒有方向，包括恢復役期多久？適用役男年次、女性是否納入？關係役男就學、就業權益，應先向民眾釋疑。

邱國正表示，國防部的困難不是有什麼考量因素，完全是因為茲事體大，牽涉人員權益、工作與教育，月入財務等，很多且錯綜複雜，須與各部會保持聯繫，現在大概已有共識，確認後會按程序公告，且連同訓場、訓練科目強化，都會向立法院報告，向民眾交代。

國防部 教育 吳斯懷

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