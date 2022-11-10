招待所飲酒賭博 台北市偵查隊長被拔官

涉招待所飲酒賭博，新北市刑大陳姓偵查小隊長當天也在場，新北市警局開鍘。(本報資料照片)

台北市警中山分局偵查隊長林弘基，3年前任職內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌；林經調查坦承當天值班飲酒、賭博，遭記1大過、調非主管職處分。全案意外發現新北市刑大陳姓小隊長當天也在場，負責洗天九牌，新北警方記過1次處分。

前立委黃國昌前天在臉書 貼文指出，林弘基2019年內湖分局偵查隊長時，在內湖某招待所與人飲酒、賭天九牌，該招待所負責人是最近因地下匯兌案被調查的郭姓富商，郭在警方搜索前潛逃出境，質疑郭警界人脈廣，警方捉小放大。

台北市警局督察室前晚漏夜調查，林坦承事發當天值班，與友人赴招待所飲酒，酒後幾名友人起意小賭天九牌，他也參與但金額不大。

中山警分局表示，林赴招待所涉及賭博經查證屬實，依「警察 人員參與賭博財物處分原則」加重記1大過處分，調整為非主管職務，偵查隊長職位暫由副隊長代理。據了解，林弘基昨天已被調市警局後勤科警務正。

郭姓富商潛逃部分，警方表示僅配合刑事局搜索，林事前不知搜索對象及案情，無洩密問題。

警方清查意外發現，爆料照片中坐在桌前負責洗牌男子，是新北市刑大陳姓偵查小隊長；陳當天休假，被找去一同飲酒、玩牌，新北市警局昨天記過1次處分，列冊輔導。

從警大校長到偵查隊長，黃國昌連爆警紀弊端，警政署長黃明昭昨天說，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。內政部 次長陳宗彥說，兩案都會依照調查事實處理。