我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

招待所飲酒賭博 台北市偵查隊長被拔官

台灣新聞組／台北10日電
涉招待所飲酒賭博，新北市刑大陳姓偵查小隊長當天也在場，新北市警局開鍘。(本報資料照片)
涉招待所飲酒賭博，新北市刑大陳姓偵查小隊長當天也在場，新北市警局開鍘。(本報資料照片)

台北市警中山分局偵查隊長林弘基，3年前任職內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌；林經調查坦承當天值班飲酒、賭博，遭記1大過、調非主管職處分。全案意外發現新北市刑大陳姓小隊長當天也在場，負責洗天九牌，新北警方記過1次處分。

前立委黃國昌前天在臉書貼文指出，林弘基2019年內湖分局偵查隊長時，在內湖某招待所與人飲酒、賭天九牌，該招待所負責人是最近因地下匯兌案被調查的郭姓富商，郭在警方搜索前潛逃出境，質疑郭警界人脈廣，警方捉小放大。

台北市警局督察室前晚漏夜調查，林坦承事發當天值班，與友人赴招待所飲酒，酒後幾名友人起意小賭天九牌，他也參與但金額不大。

中山警分局表示，林赴招待所涉及賭博經查證屬實，依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重記1大過處分，調整為非主管職務，偵查隊長職位暫由副隊長代理。據了解，林弘基昨天已被調市警局後勤科警務正。

郭姓富商潛逃部分，警方表示僅配合刑事局搜索，林事前不知搜索對象及案情，無洩密問題。

警方清查意外發現，爆料照片中坐在桌前負責洗牌男子，是新北市刑大陳姓偵查小隊長；陳當天休假，被找去一同飲酒、玩牌，新北市警局昨天記過1次處分，列冊輔導。

從警大校長到偵查隊長，黃國昌連爆警紀弊端，警政署長黃明昭昨天說，只要涉及警紀，全力查辦、從重處分，絕不護短。內政部次長陳宗彥說，兩案都會依照調查事實處理。

警察 內政部 臉書

上一則

台球迷瘋「魔獸」哈沃德首秀門票 賣不到7分鐘就秒殺

下一則

郝明義輪椅卡關 3度求助工作人員拒幫忙 兩廳院道歉了

延伸閱讀

身陷賭博醜聞被調查 市樓宇局長請辭

身陷賭博醜聞被調查 市樓宇局長請辭
樓宇局長涉非法賭博調查

樓宇局長涉非法賭博調查
伊州賭博稅收創新高 新舊賭場搶市場

伊州賭博稅收創新高 新舊賭場搶市場
加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投

加州體育博彩合法化 26號、27號提案將公投

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替