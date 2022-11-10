再傳求職詐騙 科大生被囚遭虐 網怒：總統在哪

桃園龜山警方9日破獲風飛沙幫人蛇集團。(記者楊湛華／翻攝)

桃園市某科技大學男學生8月間求職失蹤，遭老師、家屬報案，警方隨後在山區尋獲被丟包的陳生，深入偵辦發現是人蛇集團所為，差點將他送到柬埔寨，對於求職詐騙 及組織犯罪案頻傳，蔡英文 總統忘著助選，臉書 對詐騙案至今隻字未提，網友留言批「人民在台灣被當豬仔養，棄屍各地的時候你在哪裡？」

警方調查發現，陳姓學生疑落入高薪求職陷阱，遭人蛇集團拘禁，而犯罪集團在得知警方介入後，8月25日將陳生丟包在高雄地區，一問之下才知他前後在新北及高雄等地區分別遭拘禁，存摺還被騙走，對方還準備將他等送往柬埔寨從事詐騙。

辦案過程中，人蛇集團為方便逃竄，也分別在新竹釋放20歲潘姓大學生、28歲林男兩名受害人。

警方追查後很快鎖定傅姓男子（22歲）為首的風飛沙幫及旗下人蛇集團，結合新北、新竹等地警力，報請台北地檢署指揮，查出人蛇集團在新北、高雄地區四處更換藏匿地點，10月底甚至還遠赴澎湖避風頭，經專案小組調閱新數百支監視器後，才終於鎖定傅男等人在雙北、新竹的藏匿據點，昨持拘票、搜索票上門一網打盡。

警方現場查獲3支鞭打被害人熱熔膠條、折疊刀2把及銀行存摺4本、金融卡3張、筆電1部、行動電話14支等贓證物，並逮傅男及同夥共9人，年齡22歲至29歲不等，均是男性，全案依組織犯罪、人口販運等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

另據台灣中國時報報導，對於求職詐騙及組織犯罪案頻傳，蔡英文總統臉書至今隻字未提，卻不斷在為選舉活動造勢，引發網友留言灌爆，痛批「人民在台灣被當豬仔養，棄屍各地的時候你在哪裡？」

民眾黨立委邱臣遠呼籲政府盡速成立專案小組，遏止這類型犯罪。網友連日來更湧入蔡英文臉書，在選舉造勢的貼文中留言酸說「終於看見總統出現了，原來我們是有總統的國家」，還反問「選舉時就發現有總統，會發聲，怎麼有人囚禁時，看不見人？」