因應地緣政治變化 台積傳擬在美增建3奈米廠

圖為新竹科學園區的台積電12廠。(本報資料照片)

台積電 全球布局因應地緣政治變化及產業環境丕變，將重新調整，目前在美國亞利桑那州鳳凰城興建的晶圓廠，不排除從原規畫的5奈米製程改以更具成本優勢的4奈米，且在這座晶圓廠旁再增建另一座廠，並切入最先進的3奈米製程；高雄廠原規畫7奈米製程，鑑於客戶訂單銳減，將優先切入28奈米製程。

華爾街 日報引述消息人士指出，台積電打算未來幾個月內，宣布在鳳凰城目前的5奈米製程晶圓廠址旁，再蓋一座3奈米製程的晶圓廠。台積昨晚發表聲明說，公司正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部分可能用於2期廠房的建築，透過利用1期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓公司保持未來擴張的靈活性。目前為止，台積尚未確定亞利桑那州晶圓廠2期的規畫。

台積電供應鏈表示，台積電將於明年上半年，在南科18廠試行5奈米和3奈米混合生產的模式，並於明年下半年大量啟用此彈性生產方式，因美國客戶占台積電營收 比重達6成5，亞利桑那州廠將複製18廠的模式，增建一座新廠既可切入3奈米，同時支應未來4或5奈米訂單增溫，同樣採行3和5奈米混合生產模式，增加接單彈性。

針對台積電總裁魏哲家日前表示，高雄廠將調整7奈米建廠產能規畫，28奈米依計畫進行。經長王美花昨在立院經委會答詢說，台積電「沒正式說不做」，經濟部會與高雄市政府、台積電進行了解。