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新聞評論／開13次會花8億 衛福部少子化的成果

聯合報社論
應對台灣少子化現象，衛福部2017年成立「少子化辦公室」，提出刺激生育率的短、中、長期計畫。(本報資料照片)
應對台灣少子化現象，衛福部2017年成立「少子化辦公室」，提出刺激生育率的短、中、長期計畫。(本報資料照片)

台北市長候選人辯論會，附帶戳破台灣少子化無言的真相。黃珊珊質疑，陳時中在衛福部長任內成立「少子化辦公室」，拿了7.9億元（台幣，下同，約2500萬美元），卻只開過一次會。陳時中當日無言以對，只說指控要有證據；隔日才由衛福部上陣代打，稱少子化辦公室後來移至行政院舉行，會議共開了13次，7.9億元主要用於協助地方建構「○到二歲嬰幼兒公托」云云。陳時中不記得自己為減緩少子化做過什麼，這和他率領防疫居功而不任怨，相映成趣。

淡出陳時中記憶的「少子化辦公室」，成立於2017年4月，當時確曾開過兩三次會議。因此，黃珊珊稱「只開一次會」，並不準確。由於少子化所涉面向甚廣，衛福部認為無法獨力解決，便在當年底將該辦公室移交行政院底下的「完善生養方案」執行。但隨後遇上新冠疫情，行政院連治安會報、食安會報等重要跨部會會議都有一年多不曾召開，少子化辦公室被關進冷宮也是可想而知。

這也是蔡政府執政的特色：一項政策剛推出時，志大言大，宣傳得風風火火。俟進入執行階段，官員鬆弛懶散，意興闌珊；甚至像陳時中這樣，完全忘了它的存在。頭也洗了，錢也花了，一旦人民要追問成果，官員就拖拖拉拉支吾其詞，還祭出「封存」、「保密」的撒手鐧以規避監督。這種態度，四處可見。

黃珊珊的質問，顯然點中了行政院的痛處。於是，蘇貞昌也氣噗噗地跳出來反駁說，只問少子化辦公室開幾次會，是「事務性的扭曲」，應該要注意到全國社福預算的大幅成長。蘇揆說，蔡總統剛上任時，少子化預算不過150億元，今年已增至800億元，明年則將有1000億元，政府用盡誠意編足了預算。言下之意，少子化預算越編越多，就代表政府重視少子化議題的誠意越足。

但人們更想知道的是：政府年年宣稱要改善並扭轉台灣的少子化，究竟獲致什麼成果？很遺憾的是，不僅毫無成效，台灣少子化問題反而日趨嚴重。2015年，台灣還有21萬名新生兒誕生；蔡英文上任後便一路下滑，去年已跌至15萬人，平均年減1萬人。估計今年新生兒人數，更將降至13萬人，較七年前減少近四成。更糟的是，由於出生率毫無起色，台灣自2020年起已因出生人數低於死亡人數，成為「人口負成長」國家。

換言之，為挽回少子化的頹勢，蔡政府近幾年撒出兩、三千億元補貼，包括加發育兒津貼、強化托嬰照顧、提高育兒留職停薪補助，乃至提供不孕症醫療補助等，名目洋洋灑灑。但到頭來，什麼問題也沒解決，少子化現象反而更為嚴峻。其中癥結，當然是政府政策未能對症下藥，在決策過程不肯聽取專家意見，卻只想利用補貼撒錢的捷徑坐收政治近利。

若連陳時中都不記得「少子化辦公室」開過幾次會，衛福部官員豈會把少子化議題放在心上？再說，衛福部揩了前瞻建設計畫近8億元的預算，它所能提出的少子化對策，竟只是「建構○到二歲幼兒公共托育」這樣的老套；政府到底有沒有用心在思考問題，便也可想而知。這點，從衛福部不斷阻擋民間運用可行的方式自我防疫，例如自行進口疫苗及快篩，已一目了然。

因此，爭辯政府為8億元預算到底開過幾次會，其實了無意義。重點是，不論開了幾次會，政府幾年來未曾提出過任何有效減緩少子化的對策。大把的銀子撒出去，卻激不起年輕世代生育的欲望，少子化的國安危機卻越來越嚴重。

應對台灣少子化現象，衛福部2017年成立「少子化辦公室」，提出刺激生育率的短、中...
應對台灣少子化現象，衛福部2017年成立「少子化辦公室」，提出刺激生育率的短、中、長期計畫。(本報資料照片)

陳時中 預算 防疫

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