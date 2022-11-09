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百貨櫃姐遇恐怖情人 視訊裸聊遭偷拍 私密畫面險外流

記者張議晨／高雄9日電
葉姓櫃姐和張姓男友裸聊的影片險遭流出，檢方偵結後，依妨害秘密、加重誹謗等罪起訴張男。示意圖。（本報資料照片）
葉姓櫃姐和張姓男友裸聊的影片險遭流出，檢方偵結後，依妨害秘密、加重誹謗等罪起訴張男。示意圖。（本報資料照片）

葉姓百貨公司櫃姐和張姓男友時常視訊「裸聊」，結果張男卻趁機偷拍，後來張男不滿葉女提分手，多次恐嚇要將她裸聊的影片流出，還跑到葉女任職的專櫃粉絲頁，亂扯葉女在做色情直播，氣得葉女報警提告，所幸張持有的影片均未外流，高雄地檢署偵結，今依妨害秘密罪將張男起訴。

檢警調查，在百貨公司擔任櫃姐的葉女，今年1月至4月和張男交往，兩人打得火熱，偶爾還會開視訊裸聊，葉則透過視訊鏡頭做出鹹濕動作，結果張男卻趁葉女不注意，偷偷拍下兩人鹹濕影片珍藏。

今年6月間，兩人感情生變，張男不滿葉女要跟他分手，多次傳訊恐嚇葉女「我一定會毀了你」、「等著不雅影片外流」、「我現在就以毀掉你當目標」、「一定要讓你失業，也讓你同事知道你是什麼人」。

不僅於此，張還向葉女任職的專櫃、同事私訊，扯出葉女在做色情直播，「我有很多她在做色情直播的裸露影片，這種員工只會敗壞風氣，如需影片證據都能提供」。

甚至葉女的前夫，也收到張男訊息「你前妻在做網路色情直播，三點全露」、「要影片我都有」，隨後截一張葉女舔舌頭的照片給葉的前夫「露的一堆，只是要讓你知道我說的是真的」。

葉女後來知道張男趁機拍下兩人視訊畫面，還到她公司頁面私訊，擔心影片外流的她急著求助警方。張男遭逮後，坦承有拍下兩人視訊裸聊的畫面，但否認竊錄，稱拍攝前都有經過葉女同意。

檢方偵結後，依據張男傳訊給葉女前夫、公司同事、好友的訊息等紀錄，認定張不僅偷拍葉女私密影片，還另觸犯加重誹謗罪，所幸張僅傳訊恐嚇，並未將影片流出，偵結後將他起訴。

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