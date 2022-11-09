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台灣銀行業因政治糾葛無法壯大 有礙產業進軍國際

記者劉忠勇／台北9日電

英國金融時報今天發出駐台特派員席嘉琳（Kathrin Hille）的分析稿指出，台灣因台積電在全球舞台嶄露頭角，但台灣產業推向國際化的進程中，卻連一家區域級規模的銀行都沒有。

席嘉琳指出，台灣金融業的銀行太多，儘管努力了20年，本土銀行仍多達38家，繼續由集團家族和官股銀行發號施令。

美國商會之下私募基金委員會聯席主席、亞洲私人投資公司TriOrient總裁Chris Cottorone指出，國票金併購安泰銀行破局，無疑是一項警訊，「比起亞洲其他市場，尤其是有外國私募基金參與的併購始終落人一截，這指明外資國法人不願進入這市場」。

私募基金隆力集團（Longreach） 2007年併購安泰銀後，兩度想轉手不成，去年以國票金以337億元（10.8億美元）的價碼併購安泰，去年底已經過雙方董事會和股東會同意，但國票金股東耐斯集團反對併購而向商業法院提告，上個月商業法院宣判併購案可以繼續進行。

席嘉琳指出，這項併購案的變數是因為國票金和國民黨較接近，最大股東又是和大陸有深厚淵源的旺旺集團。國票金董事會去年通過此交易案時，官股代表和耐斯同表反對，部分投資人認為政府有意阻擋旺旺在金融業擴大影響力。

隆力集團總裁齊百邁（Mark Chiba）接受金融時報訪問說：「除了透過台積電外，台灣需要體制上溶入全球經濟。然而，這裡的銀行和金融體制，仍淪為國內政治利益和爭議的管道。這其中道出什麼訊息？」

里昂證券（CLSA）台北研究主管陳鈞寧（Patrick Chen）告訴金融時報，政治風險令銀行業者連洽談併購都不願，銀行業如今漸漸轉向網路化，分行家數對同業來說已無足輕重；而由於破產風險低，彼此促成合併的壓力也不大。

不過，席嘉琳指出，金融業如此現狀對台灣廣大經濟利益反而有害：與日本、南韓、新加坡、香港等鄰近經濟體不同的是，台灣缺乏一個全球級甚至區域級的銀行，可以伴隨台灣產業進向國際。

Cottorone指出，全球供應鏈重組促使許多本地業者將製造拓展到新市場，若沒有外資協助台灣銀行業扮演這個角色，恐怕台灣業者向國際擴展的能力也會受限。

台積電 投資 新加坡

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